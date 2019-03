Seit 14 Tagen ist die Tabelle in der Frauen-Bezirksliga also begradigt. Und der VfL Senden ? Grüßt immer noch von ganz oben. Sehr zur Freude, aber auch zur Überraschung von VfL-Coach Annika Scheunemann : „Erstens hatten wir angesichts unseres relativ schmalen Kaders ja nie Platz eins als Ziel ausgegeben. Und zweitens war nicht damit zurechnen, dass Oeding das Nachholspiel in Herten verliert.“ Im Falle eines Sieges wäre das Team aus dem Grenzland an den Sendenerinnen vorbeigezogen.

So ist das Top-Quartett noch ein bisschen enger zusammengerückt. Und wie es der Spielplan will, treffen alle vier Spitzenmannschaften am Sonntag aufeinander. Der FC Marbeck (4./28 Punkte) empfängt um 17 Uhr den FC Oeding (2./34), der VfL (1./35) ist ab 13 Uhr bei der Spielvereinigung Herten (2./31) zu Gast. Seit dem 1:2 im Hinspiel Anfang September hat der Ligaprimus nicht mehr verloren.

Eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft werde freilich am Wochenende nicht fallen, weiß Scheunemann. Wie sie überhaupt entspannt mit der Situation umgehe: „Wir sind bis jetzt ganz gut damit gefahren, von Spiel zu Spiel zu denken. Wieso sollten wir das jetzt plötzlich ändern?“ Was ihr Team in der ersten Halbserie ausgezeichnet habe: „Dass die Mädchen noch enger zusammengerückt sind.“ Und wer macht am Ende das Rennen? „Gute Frage. Wahrscheinlich die Mannschaft mit den besten Nerven.“