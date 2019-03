Die bisherige Saison verlief für die Drittligavolleyballerinnen des ASV Senden laut Suha Yaglioglu in Wellenbewegungen: „Die erste Phase war die, in der sich das Team finden musste. In der zweiten war sie dann so stabil, dass ihr einige Siege am Stück gelangen. Phase drei war der Rückschlag, da wir aufgrund personeller Probleme viele Punkte haben liegen lassen.“ Und Phase vier? „Gleicht hoffentlich der zweiten. Jetzt, da die Mannschaft weitgehend vollzählig ist, brauchen wir dringend eine neue kleine Serie“, so Sendens Coach.

Beim Blick auf die Tabelle stellt man schnell fest, dass dem ASV noch ein paar Siege für den Klassenerhalt fehlen. Lintorf (zwölf Punkte) steht als Absteiger so gut wie fest. Zwei weitere Mannschaften werden das Schlusslicht in die Regionalliga begleiten, vier Teams sind in der Verlosung: Bremen (24), Senden, Aasee (je 19) und Cloppenburg (17).

Zwei Absteiger, vier Kandidaten

Die Hansestädterinnen haben an sich die besten Karten, zuletzt aber vier Mal am Stück verloren. Aasee darf als einziges bedrohtes Team noch fünf Mal ran. Umso wichtiger wäre ein (deutlicher) Heimsieg des ASV am Samstag, 19 Uhr, über Mitbewerber Cloppenburg. „Wir wollen alle drei Punkte“, macht Yaglioglu deutlich. Dass seine Sechs dieses Vorhaben umsetzen kann, hat sie beim Hinrunden-3:1 in Cloppenburg bewiesen.

Um den Erfolg zu wiederholen, müsse die Mannschaft „druckvoll aufschlagen, stabil annehmen und auch am Netz präsent sein“, fordert der Trainer. Und: „Natürlich wollen wir unseren Fans ein paar schöne Spielzüge bieten. Aber mindestens ebenso wichtig wird sein, dass die Mädchen bis zum Umfallen fighten.“ Abstiegskampf pur im Sportpark.

Wie viele Punkte nötig sein werden, um am Ende überm Strich zu stehen? „Schwer zu sagen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen ja, dass man mit der passenden Einstellung nahezu jeden in der Liga schlagen kann. Gerade in der Schlussphase der Saison, in der es für dieses oder jenes Team um nichts mehr geht.“ Yaglioglus Vorschlag: „Wir gewinnen alle vier verbleibenden Partien. Dann sind wir auf der sicheren Seite.“