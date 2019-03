Zuhause sind Sendens Verbandsliga-Handballer längst wieder eine Macht. Seit dem 22:25 gegen Altenbeken/Buke Anfang November gab’s nur noch ASV-Siege im Sportpark, vier an der Zahl. Und die Serie dürfe gerne noch ein bisschen halten, findet Sendens Coach Swen Bieletzki. Wiewohl der TV Emsdetten 2, am Sonntag, 18 Uhr, in der Neuen Halle zu Gast, „absolut keine Laufkundschaft ist“. Vor 14 Tagen etwa bezwang die Reserve des Zweitbundesligisten den TSV Hahlen daheim mit 25:21. Auch in der Fremde hat der TVE bereits sieben Zähler gesammelt.

Wolle seine Sieben Emsdetten bezwingen, „muss die Abwehr gut stehen. Dann ergeben sich vorne automatisch Gelegenheiten“, erklärt Bieletzki. Fehlen wird im Innenblock Malte Jetzke, der Routinier muss wegen seines Schulterleidens womöglich unters Messer. Da Stand-by-Torhüter Christoph Chwalek nach einer Blinddarm-OP drei bis vier Wochen ausfällt und U 19-Keeper Tobias Uphues (Bänderriss im Fuß) verletzt ist, hilft Julian Krause (zweite Mannschaft) aus.