Helmut Menke ist beim TV Emsdetten wohl das, was man ein Urgestein nennt. Seit einer Ewigkeit begleitet er den dortigen Zweitligisten, die Reserve und die Jugendmannschaften. Als Betreuer, als Spielervater, als Fan. Und in all den Jahren, stöhnt Menke, „haben wir noch nie im Senden gewonnen“. Diese aus TVE-Sicht betrübliche Serie hielt ebenso wie die der Hausherren: Das 26:24 (10:11) der hiesigen Verbandsliga-Handballer über Emsdetten 2 war bereits der fünfte Heimerfolg am Stück.

Und es war ein Abend, an dem Männer mit starken Nerven gefragt waren. Mal lag diese Mannschaft mir einem Treffer vorn, mal jene. Absetzen konnte sich kein Team. Das blieb so bis zum 16:16 (42.). Dann zog der ASV dank eines 4:0-Laufes davon (20:16/46.). Die Entscheidung? Mitnichten, die Gäste kamen wieder gefährlich nahe heran (24:23/57.).

Dramatische Schlussminuten

Dann die dramatische Schlussphase: Erst scheiterten Jens Micke und Hendrik Kuhlmann von der Siebenmetermarke, dann parierte auf der anderen Seite Lukas Kümper einen TVE-Strafwurf. Kuhlmann und Janis Wieczorek machten schließlich den Deckel drauf.

ASV-Coach Swen Bieletzki gefiel vor allem, „dass die Jungs cool geblieben sind und sich auch von den fast immer mit sieben Mann angreifenden Emsdettenern nicht aus dem Konzept haben bringen lassen. In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch aus der Hand gegeben.“ Zwar bleiben die Sendener in der Tabelle Drittletzter, sie haben aber nach Pluspunkten zu LiT Germania 2 und der Spielvereinigung Steinhagen aufgeschlossen.

ASV-Tore: Kuhlmann (6), Micke (6/5), Wieczorek (4), Hintze (3), van de Pol (3), Otte (2), Ernst (1), Kümper (1).