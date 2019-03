Mit einem Bonuszähler im Gepäck kehrten die Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt vom Auswärtsspiel beim FC Nordkirchen 2 zurück, 2:2 (1:0) endete das B-Liga-Match in der Schlossgemeinde. „Gerade aufgrund unseres personellen Engpasses war mit einem Remis nicht zwingend zu rechnen“, freute sich Michael Füstmann.

Nur in den Anfangsminuten sei sein Team nicht ganz wach gewesen, so der BWO-Coach. Das nutzte prompt der landesligaerfahrene Dennis Närdemann zur Führung für die Hausherren. Umso ausgeschlafener kehrten die Gäste aus der Kabine zurück, binnen vier Minuten verwandelten sie den Rückstand in eine Führung. Nachdem FCN-Keeper Kai Wiesmann Alexander Hibbe an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht hatte, verwertete Marius Kallwey den fälligen Elfer. Kurz darauf spitzelte Usama Khazneh den Ball an Nordkirchens Nummer eins vorbei zum 1:2.

Der Ausgleich fiel nach gut einer Stunde. Dennis Kerkenhoff hatte zuvor zwei Mal stark pariert. Beim dritten Versuch aber, einem Abpraller, war der Torsteher der Blau-Weißen machtlos.

BWO: Kerkenhoff – Schulze Hillert, Silla, M. Kallwey (64. Schemmer), Hibbe – Overbeck, Lindfeld – Khazneh, Cruz da Silva (46. Knittel), Kock (41. Klinger) – Arnschink. Tore: 1:0 Närdemann (6.), 1:1 M. Kallwey (49./FE), 1:2 Khazneh (53.), 2:2 Handrup (63.). Bester Spieler: Kerkenhoff.