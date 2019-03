Dass die HSG Altenbeken/Buke, gerade daheim, vorn über viel Durchschlagskraft verfügt, wussten die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden . Die Marschrichtung war also klar, wie Co-Trainer Christoph Chwalek nach der Partie bestätigte: nur ja präsent sein in den Anfangsminuten, bloß nicht gleich einem hohen Rückstand hinterherlaufen. Doch der Matchplan ging ziemlich in die Hose. Beim 20:26 (6:11) war es just die schwache Anfangsviertelstunde, die das Schicksal der Gäste besiegelte.

„Hinten waren wir zu Beginn unsortiert, vorne zu ängstlich“, fasste Chwalek die entscheidende Phase zusammen. Während sich die eigenen Angreifer zunächst nicht trauten, ins Eins-gegen-eins zu gehen und so Lücken für die Nebenleute zu reißen, kam Altenbeken/Buke immer wieder über die zweite Welle zu Toren. Die Folge: eine schnelle 8:2-Führung der Gastgeber (16.).

Steigerung zu spät

Nach dem Wechsel habe es der ASV bei eigenem Ballbesitz besser gemacht, so der Assistent von Swen Bieletzki. Aber: „Da war es im Grunde schon zu spät.“ Nur ein Mal noch gerieten die Sendener annähernd in Schlagdistanz (17:14/46.). In der Schlussphase löste Timo Sommerfeld Lukas Kümper zwischen den Pfosten ab. Da Tobias Uphues verletzt ist und Chwalek gerade erst von einer Blinddarm-OP genesen, hatten die Sendener den ehemaligen Keeper reaktiviert. Auch Dennis Richter feierte am Samstag sein Comeback bei den Besuchern. In der Tabelle, das die gute Nachricht, ist trotz der Auswärtsschlappe alles beim Alten geblieben. Da die Mitbewerber LiT Germania, Steinhagen, Ahlen 2 und Nettelstedt 2 am Wochenende allesamt leer ausgingen, verharrt der ASV auf dem drittletzten Rang.

ASV-Tore: Mühlhoff (5/2), Starke (4), Hintze (2/1), Micke (2), Otte (2), Kretschmer (1), Kuhlmann (1), Richter (1), Schlögl (1), van de Pol (1).