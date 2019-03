Die SG Selm könnte sich jetzt ruhig mal erkenntlich zeigen. Immerhin hat BW Ottmarsbocholt den Spitzenreiter und einzigen SG-Mitbewerber im Aufstiegsrennen, den VfL Wolbeck 2, entzaubert. Verdient mit 2:0 (1:0) siegten die Blau-Weißen – und lieferten dabei ihre wohl beste Saisonleistung ab. Zur Erinnerung: Das Hinspiel hatten die Münsteraner mit 8:2 gewonnen.

Mannschaft zeigt ihr wahres Gesicht

„Endlich hat meine Mannschaft mal ihr wahres Gesicht gezeigt“, frohlockte BWO-Coach Michael Füstmann nach dem Match. Es habe alles gepasst an diesem Sonntag: Die Hausherren verteidigten griffig, verengten geschickt die Räume, hielten so die passsicheren Gäste in Schach und kamen selbst immer wieder gefährlich vors VfL-Tor. In der 40. Minute hätte Frederik Volbracht bereits das 1:0 erzielen müssen, scheiterte aber aus kurzer Distanz. Besser machte es der Offensivmann wenig später, als er Wolbecks Keeper Patrick Timmermann den Ball durch die Hosenträger schob – das 1:0 (43.).

Auch nach dem Wechsel blieben die Hausherren am Drücker, Usama Khazneh vergab die Riesenchance zur Vorentscheidung. Die besorgte der starke Andre Cruz da Silva, dessen Direktabnahme aus zehn, zwölf Metern den Weg ins VfL-Gehäuse fand. Ein bisschen spannend blieb es weniger, weil der Klassenbeste noch mal aufkam, sondern weil die Gastgeber ihre Konter nicht konsequent abschlossen.

BWO: Kerkenhoff – Arnschink, M. Kallwey, Silla, Hibbe – Overbeck, Lindfeld – Khazneh, Cruz da Silva, F. Volbracht – Welp. Tore: 1:0 F. Volbracht (43.), 2:0 Cruz da Silva (55.). Beste Spieler: M. Kallwey, Cruz da Silva.