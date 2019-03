Die Partie beim Tabellenvierten Fortuna Bonn holt der ASV Senden am kommenden Donnerstag (28. März) nach. Erster Aufschlag in der Hardtberghalle ist um 19.30 Uhr. Das Spiel hatte ursprünglich am vergangenen Samstag stattfinden sollen, wurde aber – wie berichtet – vom ASV abgesagt. „Mir standen nur fünf Spielerinnen zur Verfügung“, so Trainer Suha Yaglioglu. „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“