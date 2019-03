Nun hat es Tischtennis-Oberligist BW Ottmarsbocholt 2 also doch erwischt. Der Abstieg der Blau-Weißen, die sich in der Vorsaison noch über die Relegation gerettet hatten, ist nach dem 1:8 der Zweiten am Samstag bei Schlusslicht BW Annen 2 fix. Zwar beträgt der Rückstand auf den Drittletzten Brauweiler (7:7 in Süchteln) vor dem letzten Spieltag nur zwei Zähler. Das Spielverhältnis ist aber so schlecht, dass die BWO-Reserve die Rheinländerinnen nicht mehr einholen kann.

Die Trauer über den Abstieg hält sich in Ottmarsbocholt freilich in Grenzen. „Wir haben eh längst beschlossen, dass es keinen Sinn macht, weiter mit zwei Mannschaften in der Spielklasse anzutreten“, so Sprecherin Larissa van Boxel. Mehrere Spielerinnen würden den Verein am Saisonende verlassen. Überraschend sei auch die klare Niederlage nicht, da Annen zwei Regionalligakräfte (Narine Antonyan, Claudia Isensee) aufgeboten hatte und Finja Kaubisch gesundheitlich angeschlagen war.

BWO 2: Kaubisch/Ripploh 0:1, Peiffert/Dahl 1:0, Peiffert 0:2, Kaubisch 0:2, Ripploh 0:2, Dahl 0:1.