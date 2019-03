Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man die nun vollzogene Vertragsverlängerung des Fußball-Landesligisten VfL Senden mit Chefcoach André Bertelsbeck zusammenfassen. Auch Torwarttrainer Christian Balke bleibt an der Bulderner Straße. Bertelsbecks Assistent wird allerdings ein Neuer: Andreas Bopp wird den bisherigen spielenden Co-Trainer Philipp Plöger ersetzen.

Auf Wunsch des Vereins: „Wir wollten einen festen Mann an der Seite von André haben, mit dem er sich auch während der Spiele austauschen kann“, so Taylan Berik, sportlicher Leiter beim VfL. Den Spieler Plöger wollen die Sendener jedoch halten. „Wir möchten gerne, dass er im Kader bleibt“, so Berik über den erfahrenen Ex-Unionisten.

Plögers Nachfolger Andreas Bopp ist ein alter Bekannter von Bertelsbeck. Aktuell ist er Co-Trainer beim Bezirksligisten DJK Adler Buldern.

Dazu haben die Sendener zwei Neuzugänge „für das Feld“ verpflichtet, beide für die Defensive. Der 20-jährige Luca Veronelli wurde bei Preußen Münster ausgebildet und spielte zuletzt beim Bezirksligisten Preußen Lengerich. Auch der zweite Verteidiger habe bereits beim VfL unterschrieben, so Berik. Bekannt geben wolle der Verein ihn aber nicht, damit der Spieler bei seinem aktuellen Verein keinen Ärger bekomme.

Dass die Sendener ausgerechnet in der Abwehr nachrüsten, ist wohl alles andere als ein Zufall: Erst vor wenigen Tagen hatte Philip Just, der sich als ehemaliger Jugendspieler aus dem Stand einen Stammplatz als Linksverteidiger erkämpfte, seinen Abschied von der Bulderner Straße hin zum Ligakonkurrenten SV Herbern angekündigt (WN berichteten).

Mit André Bertelsbeck, der den VfL in der Saison 2017/18 gemeinsam mit Rainer Leifken coachte und seit vergangenem Sommer alleiniger Cheftrainer ist, sei der Verein nach wie vor sehr zufrieden, so Berik. „Wir finden, dass er die Trainingseinheiten sehr gut gestaltet, das sehen auch die Spieler so. André ist mit Leib und Seele dabei.“

Dass die Mannschaft, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge Elfter in der Landesliga-Tabelle, momentan eine Talsohle durchschreitet, sei nicht dem Coach anzulasten. „Die sportliche Situation ist der Personalsituation geschuldet“, betont der sportliche Leiter. „Wir haben ohnehin schon einen kleinen Kader und dazu jetzt noch viele Verletzte. Die Stimmung im Kader ist nach wie vor gut. Was wir jetzt brauchen, ist wieder ein Erfolgserlebnis.“

Verein, Trainer und Mannschaft hoffen darauf, dass sich dieses schon am kommenden Sonntagnachmittag einstellt. Dann gastieren die Blau-Weißen beim Aufsteiger und aktuell Tabellendritten Westfalia Kinderhaus.