Vier Bezirksmeistertitel, zwei Silber- und eine Bronzemedaille errangen die Schwimmer der DLRG Senden bei den Meisterschaften des Bezirks Coesfeld in Nottuln. Mit fünf Mannschaften waren die Sendener angetreten.

In der Altersklasse 13/14 der Jahrgänge 2005/06 sicherten sich sowohl das Jungen- als auch das Mädchenteam die Goldmedaille und qualifizierten sich direkt für die Landesmeisterschaften. Dort geht es Anfang Mai in Gelsenkirchen um Titel, Medaillen und die Fahrkarten zur Deutschen Meisterschaft.

In Nottuln mussten die Sendener Mädchen kurzfristig auf Melina Büning verzichten und die Aufstellung von drei der vier Staffeln ändern. Sara Kunstleben, Mia und Emma Nentwig sowie Helena Tork meisterten die zum Teil für sie ungewohnten Aufgaben aber souverän und holten mit einem Vorsprung von über 500 Punkten den Titel. Auch die Jungen, die mit Jan Louis Bründel, Nils Hageney, Christopher Koch, Mathea Taubert und Jan-Niklas Wielpütz an den Start gingen, ließen nichts anbrennen: Von Beginn an schwammen sie mit neuen persönlichen Bestzeiten auf Goldkurs und gaben die Führung bis zum Schluss nicht mehr ab.

In der AK 12 männlich (Jahrgang 2007 und jünger) gingen gleich zwei Mannschaften aus Senden ins Rennen: Nina Berghoff, Marit Bründel, Lovis Kaiser , Lucy Luckmann und Lynn Rothberger nahmen am Ende die Bronzemedaille mit nach Hause. Zum ersten Mal nahmen Marina Kraft, Jill Luckmann, Ole Regenbogen und Alexander Vogdt an einer Bezirksmeisterschaft teil. Das noch junge Team freute sich nach den vier Disziplinen über einen guten fünften Platz. In der Mädchen-Konkurrenz der gleichen Altersgruppe wurden Holly Almann, Marlen Döhla, Leni Hageney, Karlotta Schensina und Julie Palz bei ihrem Wettkampf-Debüt Zweite hinter der Mannschaft aus Herbern.

Lucy Luckmann, Mia und Emma Nentwig sowie Lovis Kaiser traten bei den Einzelmeisterschaften an. Lucy und Mia gewannen jeweils den Wettbewerb in ihren Altersklassen, Emma folgte ihrer Schwester auf Rang zwei. Lovis konnte sich den sechsten Platz in der AK 12 männlich erschwimmen.