So langsam müsste bei den Gegnern der Sendener Handballer das Zittern ausbrechen, wenn ihnen eine Partie an der Bulderner Straße bevorsteht. Nicht weniger als sechs Mal in Folge hat der Verbandsligist ASV zuletzt in eigener Halle gewonnen. Am Sonntag um 18 Uhr, gegen die HSG Porta Westfalica , will das Team von Swen Bieletzki den siebten Heimsieg draufsetzen.

Zwar ist Senden Drittletzter und die HSG Tabellenvierter , und das Hinspiel verlor der ASV relativ deutlich mit 26:30. Aber auch der TSV Hahlen, den die Bieletzki-Sieben erst am vergangenen Sonntag mit einer klaren 24:30-Niederlage nach Hause schickte, hatte eine ganz ähnliche Kragenweite wie Porta Westfalica.

„Natürlich rechnen wir uns wieder etwas aus“, so der Sendener Coach. „Wir spielen zu Hause, und da läuft es ja ganz ordentlich. Dazu wollen wir die Fehler, die wir im Hinspiel gemacht haben, nicht wiederholen. Damals haben wir in der Abwehr nicht wirklich gut gestanden. Wenn wir am Sonntag genauso gut verteidigen wie in den letzten Spielen, wird es sicherlich enger werden.“

Für die Gäste geht es eigentlich um nichts mehr. Dass sie weniger motiviert sein werden als der ASV, glaubt dessen Trainer aber nicht: „Die HSG hat zuletzt drei Niederlagen erlitten und wird alles daransetzen, nicht noch ein viertes Mal in Folge zu verlieren.“

Die Sendener müssen vorerst auf Jan-Niklas van de Pol verzichten (Verdacht auf Bänderriss). Ein Fragezeichen steht hinter David Ernst, der gegen Hahlen eine Gehirnerschütterung erlitt. Er sei offenbar wieder auf dem Damm, werde am Sonntag im Zweifelsfall aber geschont werden, so Swen Bieletzki.