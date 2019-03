So langsam wird es unheimlich . . . Mit einem 25:23 (14:9) gegen die HSG Porta Westfalica haben die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden am Sonntagabend ihren siebten Heimsieg in Folge gelandet. Damit ist die Sieben von Swen Bieletzki vom zwölften auf den zehnten Platz der Tabelle gesprungen.

Der Schlüssel zum Sieg war, wie von Trainer Bieletzki zuvor erhofft, die Abwehr. Beim Hinspiel hatte sie sich unter Wert verkauft, nun präsentierte sie sich umso besser: „Wie wir gedeckt haben, war einfach unglaublich. Jeder hat sich über 60 Minuten reingehängt, das war mehr als ordentlich.“

Nur ein einziges Mal gelang es den Gästen, in Führung zu gehen – beim 4:5 aus Sendener Sicht in der 14. Minute. Doch das war eine wahre Momentaufnahme, der ASV setzte sich auf 9:6, 12:8 und 14:9 zur Pause ab. Das war alles andere als eine Vorentscheidung, aber schon einmal eine beruhigende Pausenführung.

Doch nach dem Seitenwechsel knabberte die HSG Stück für Stück vom Vorsprung ab, bis es 19 Minuten vor dem Ende nur noch 17:16 aus Sendener Sicht stand. „Aber da sind wir cool geblieben“, sollte der ASV-Coach später sagen. Was nicht nur für die Abwehr, sondern auch für die Abteilung Attacke galt: Nach Toren von Marius Hintze, Hendrik Kuhlmann, Steffen Mühlhoff, Jannis Wieczorek und Maximilian Starke lagen die Hausherren schon wieder mit 22:16 vorne – und nur noch zehn Minuten waren zu spielen.

Nun spielten die Gäste „Alles oder Nichts“ (Bieletzki), doch ihre Umstellung auf offene Manndeckung nutzte ihnen am Ende nichts. Zwar kamen sie auf 21:23 (59.) und – eine halbe Minute vor dem Ende – auf 22:24 heran. Doch die beiden Punkte blieben am Ende – wieder einmal – an der Bulderner Straße.

ASV: Sommerfeld, Kümper – Hintze (4), Hüging (4), Kuhlmann (4), Kretschmer (3), Richter (3), Wieczorek (3), Mühlhoff (2), Starke (2), Ernst, Micke, Schlögl.