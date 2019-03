„Ein 0:3 hört sich klar und deutlich an – so klar und deutlich war der Spielverlauf aber gar nicht.“ Trainer André Bertelsbeck war nach dem Spiel beim Aufsteiger und Landesliga-Zweiten Westfalia Kinderhaus naturgemäß nicht zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Leistung seiner Sendener Spieler aber durchaus im Reinen.

„Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, uns fehlte nur das Glück“, so der Coach des VfL. Mitentscheidend für die Niederlage sei aber auch die „individuelle Klasse“ der Gastgeber im Torabschluss gewesen.

Dennis Bäumer und Hendrik Heubrock hätten den VfL in Halbzeit eins in Führung bringen können, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Auch in der Pause hatten die Gästestürmer offenbar kein Zielwasser getrunken. Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Heubrock nach einer Bäumer-Flanke Westfalia-Keeper René Steinke mit der Hacke den Ball in die Arme.

Die Gastgeber waren da schon deutlich effizienter. Corvin Behrens brachte Kinderhaus binnen sieben Minuten mit 2:0 in Führung.

Eine Vorentscheidung war das aber noch nicht. Die Sendener drängten auf den Anschlusstreffer. Nach einem Foul an VfL-Knipser Rabah Abed verortete der Linienrichter den Tatort knapp außerhalb des Strafraums – dabei, so Bertelsbeck, sei sein Stürmer klar im 16er gelegt worden.

Kaufen konnten sich die Gäste am Ende davon nichts. Es blieb beim 0:2. Mike Liszka machte mit dem dritten Kinderhauser Treffer nach einem Ballverlust der Sendener kurz vor Schluss alles klar.

Für den unter Personalnot leidenden VfL war es die vierte Niederlage in Folge. Größere Sorgen muss sich der VfL aber (noch) nicht machen. Er ist immer noch Tabellen-Elfter, und sieben Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand zur Abstiegszone immer noch neun Punkte.

VfL: Brückner – Wilbers, Reickert, Reckmann, Just – Bäumer, Dabrowski, Heubrock (57. Kaling), Berning, Tahiri (66. Borchert) – Abed (78. Rudi). Tore: 1:0/2:0 Behrens, 3:0 Liszka (85.). Beste Spieler: Brückner, Wilbers.