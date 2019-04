Obschon es Fußball-B-Ligist BW Ottmarsbocholt nach den Siegen über Wolbeck 2 (2:0) und beim VfL Senden 2 (2:1) im dritten Duell mit einem Top-Team in Serie erwischte: Unzufrieden war Coach Michael Füstmann nach dem 1:3 (0:0) gegen Saxonia Münster nicht. Die Einstimmung seiner Elf habe abermals gestimmt. Auch seien ein Remis oder sogar ein Sieg möglich gewesen.

Zwar fand der Tabellendritte besser in die Partie. Doch erstens war auf BWO- Keeper Dennis Kerkenhoff Verlass. Und zweitens hatten die Gastgeber ebenfalls Gelegenheiten. Ausgerechnet in der größten Drangphase der Blau-Weißen zu Beginn von Hälfte zwei fiel nach einem Konter das 0:1. Doch nur 60 Sekunden später erzielte Frederik Volbracht das 1:1. Nachdem sich die Gastgeber auf der linken Seite flüssig nach vorn kombiniert hatten, schob der Offensivmann am zweiten Pfosten ein.

Weitere Großchancen ließen Volbracht und Vincent Lindfeld ungenutzt, so dass kam, was kommen musste: Jannis Ditt­rich war nach einer Unachtsamkeit der Hausherren zur Stelle, Lutz Lammerdings besorgte den Endstand. BWO: Kerkenhoff – Arnschink, Silla (65. Schmauck), M. Kallwey, Hibbe – Overbeck (70. Schulze Hillert, Lindfeld – F. Volbracht, Cruz da Silva, Khazneh – Beutel. Tore: 0:1 Brungert (59.), 1:1 F. Volbracht (60.), 1:2 Dittrich (85.), 1:3 Lammerding (87.). Bester Spieler: Kerkenhoff.