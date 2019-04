A-Jugend des ASV Senden janusköpfig

Wenn sich zuletzt etwas wie ein roter Faden durch die Oberliga-Partien des ASV Senden zog, dann das: Auf eine famose Leistung der U 19 folgte zuverlässig eine weniger prickelnde. Insofern waren die abschließenden Partien am Wochenende laut Trainer Sebastian Tenholt ein Spiegel der gesamten Rückrunde. Der vorgezogene Auftritt gegen Meister JSG Ewaldi /OSC (30:30) sei vom Feinsten gewesen, fand Sendens Coach. Wohingegen seine Sieben keine 48 Stunden später, beim 27:36 (11:15) in Ferndorf, mal wieder ihr anderes Gesicht – die hässliche Fratze – gezeigt habe. Den dünnen Kader lässt Tenholt nicht als Ausrede gelten: „Ja, wir sind oftmals dezimiert. Aber entscheidend war in Ferndorf nicht das fehlende Personal, sondern die fehlende Einstellung.“ Einer der wenigen Gästespieler, die am Sonntag rundum überzeugten, war Justus Dölle . Ausgerechnet. Der Rückraummann stand ein Jahr lang gar nicht auf dem Parkett und sprang nur deshalb in die Bresche, weil mal wieder Not am Mann war. In der Partie zuvor gegen Dortmund hatte sich die gerade genesene Nummer eins des ASV, Tobias Uphues, am Knie verletzt. Das sei aber auch das einzig Beklagenswerte an diesem Abend gewesen, so Tenholt: „Klar kann man sich ärgern, wenn der Gegner sechs Sekunden vor dem Ende den Ausgleich erzielt. Aber das Remis geht schon in Ordnung. Das war eine tolle Vorstellung beider Teams.“ ASV-Tore: Klosterkamp (18), Rotering (13/4), Otte (11), Dölle (7), Wetterkamp (6), Hernzel (1), Jägersmann (1).

U 17 gewinnt intensives Duell Es war eine intensive Begegnung, jene zwischen der Verbandsliga-U 17 des ASV Senden und dem zweitältesten Nachwuchs des PSV Recklinghausen. Am Ende jubelten die Hausherren, denen dank des 24:22 (14:12)-Sieges im Verfolgerduell die Vizemeisterschaft kaum mehr zu nehmen sein dürfte. Für die Gäste begann das Match mit einem Schock, ihr bester Werfer verletzte sich in Minute eins schwer. Senden, das ebenfalls auf einen Leistungsträger, Leo Franken (Mittelhandbruch), verzichten musste, lag meist knapp vorn. Wirklich absetzen konnte sich das Team indes zu keiner Zeit, da Recklinghausen engagiert verteidigte. Nur Jakob Janssen und Gero Liemann (je acht Treffer) fanden Lücken in der PSV-Deckung. Auch der ASV ließ hinten wenig zu, zudem hielt Nils Magdalinski exzellent. Trotzdem lag Recklinghausen nach 40 Minuten plötzlich vorn, ehe die Gastgeber dem Match die letzte, entscheidende Wende gaben. Liemann (8), Janssen (8), Mallmann (3), Dubiel (2), Newe 81), Schubert (1), Willing (1). ...