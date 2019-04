Vier Niederlagen in Folge hat Fußball-Landesligist VfL Senden zuletzt einstecken müssen. Insofern gilt vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Werner SC für die eigene Elf laut André Bertelsbeck : „Verlieren verboten. Wir wollen auch nach der Begegnung vor dem WSC stehen.“ Aktuell trennt beide Mannschaften nur ein Zähler, neun liegen zwischen dem VfL und dem derzeit ersten Absteiger SuS Stadtlohn.

Vor dem nächsten Gegner hat Sendens Coach größten Respekt: „Werne ist klar besser als in der Aufstiegssaison.“ Außerdem sei der WSC eine Art Angstgegner des VfL. Zwei der bisherigen drei Aufeinandertreffen hat das Team von Lars Müller gewonnen, das dritte endete 1:1. Auch diese Serie gelte es am Sonntagnachmittag zu beenden, so der Trainer der Sendener.

Mut macht Bertelsbeck „die deutliche Leistungssteigerung“ in den jüngsten Duellen mit Altenberge und Kinderhaus. Auch personell sehe es wieder etwas besser aus im Sportpark. Zwar seien noch ein paar Mann angeschlagen. Aber: „Die müssen halt jetzt bis Ostern auf die Zähne beißen.“