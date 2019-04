Ottibotti auf Weltniveau – „Internationaler WTTV-Senioren-Pokal“

Das kleine Ottmarsbocholt auf einer Ebene mit der chinesischen Stadt Shenzhen oder Burgas in Bulgarien: So etwas lassen sich Bruno Rennack und Gottfried Suntrup vom SC Blau-Weiß ganz langsam auf der Zunge zergehen. Wow! Der Welttischtennisverband hat in seinen Terminkalender auch „Senden-Ottmarsbocholt in Germany“ aufgenommen. Zur besseren Orientierung versehen mit dem englischsprachigen Hinweis „near Münster“.

Ein kleines Dorf spielt mit im Konzert der ganz Großen dieser Welt, wie kann das sein? Nun ja, schließlich steht hier „eine der schönsten Hallen“ für diesen Sport in ganz Deutschland, wie es schmeichelnde Worte des obersten Seniors beim Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV), Günter Münnemann, bekunden. Doch die gute Infrastruktur alleine macht es nicht. Es ist der ausgeprägte Gemeinsinn seiner Bürger, weshalb Ottmarsbocholt geschätzt wird. Von den „doch so herzlichen Menschen hier“, da hat die Tischtennis-Elite im vergangenen Jahr geschwärmt. Aus dem gesamten europäischen Ausland war sie damals angereist – und sie kann es gar nicht abwarten, wiederzukommen.

Premiere im Vorjahr ein voller Erfolg

Die ersten Übernachtungen im Hotel Lindfeld für die Zeit vom 9. bis 11. August (Freitag bis Sonntag), sie sind längst gebucht. Denn dann wird Blau-Weiß nach der erfolgreichen Premiere in 2018 jetzt zum zweiten Mal Gastgeber des „Internationalen WTTV-Senioren-Pokals“ sein.

Rennack und Suntrup, die das Orga-Team leiten, freuen sich auf die Wiederholung des Turniers, das sich an alle „Veteranen“ richtet, im Tischtennis die über 40-Jährigen. Sicher, das sei sehr viel Arbeit gewesen im vergangenen Jahr. Aber es habe auch unheimlichen Spaß gemacht. Weil der Umgang mit den Teilnehmern so überaus menschlich gewesen ist. „Die Senioren waren zuvorkommend und supernett. Sowohl untereinander als auch uns gegenüber.“ Und genügsam. „Wir haben richtig die Dankbarkeit gefühlt“, so der Abteilungschef.

Dies sei ein Ausdruck dessen, dass bei dieser Veranstaltung nicht die Pokale und ebenso wenig die Geldpreise im Vordergrund stehen, wie es Verbandsfunktionär Münnemann im Pressegespräch beschreibt. Das Pläuschchen, welches man mit alten Bekannten hält, mit Gleichgesinnten oder mit den fürsorglichen Gastgebern, „die uns jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben“ (wie Gefühle damals im Gästebuch niedergeschrieben worden sind): Solche Dinge machen den individuellen Charme des Turniers aus.

Hiesige Spieler müssen sich sputen

Auch wenn im August nun wieder zig hochkarätige Asse von Schweden bis Ungarn an der Platte stehen werden, so möchte das Turnier aber auch die einfachen Amateure aus dem Münsterland zum Mitmachen animieren. „Hier hat man die einmalige Chance, mal gegen Welt- und Europameister anzutreten“, lautet die verlockende Einladung von Rennack an alle Hobbyspieler im gesetzteren Alter. Die sollten mit der Anmeldung aber nicht bis auf den letzten Drücker warten: „Mehr als 170 Teilnehmer können wir nicht nehmen. Dann ist Schluss.“