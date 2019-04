Dass die B-Jugend-Verbandsliga-Handballer des ASV Senden oben mitmischen würden, ist laut Trainer Thomas Hammerschmidt jetzt keine so große Überraschung, „das war der Anspruch der Jungs vor der Saison“. Trotzdem könne man die Vizemeisterschaft, die sein Team dank des abschließenden 34:30 (18:15)- Erfolges beim TV Gladbeck perfekt machte, kaum hoch genug bewerten: „Wir haben 13 Mann im Kader, darunter drei Torleute. Hinzu kamen immer wieder Verletzte. Vor dem Hintergrund bekommt das Abschneiden noch mal eine andere Note. Was noch wichtiger ist: Bei jedem Einzelnen ist eine Entwicklung erkennbar.“

Auch weil in Gladbeck abermals drei Leistungsträger (Malte Mallmann, Leo Franken, Joshua Newe) fehlten, war der Beginn eher holperig. Erst als die Gäste statt in bewährter 3:2:1-Manier in der (defensiveren) 6:0-Formation deckten, bekamen sie die gegnerische Offensive in den Griff – und wandelten den zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand (7:10/12.) bis zur Pause in einen ebensolchen Vorsprung um. In Hälfte zwei blieb es in etwa bei dem Abstand, „da hat uns aufgrund des schmalen Kaders ein bisschen die Frische gefehlt“, so Hammerschmidt.

ASV-Tore: Janssen (14/1), Liemann (9), Dubiel (5), Lemcke (2), Schubert (2), Speckmann (1), Willing (1).