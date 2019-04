Dampfwalze irgendwie stoppen – ASV Senden empfängt CVJM Rödinghausen

Man muss sich das noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach neun Partien hatten die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden genau null Punkte auf dem Konto. Jetzt, drei Spieltage vor dem Saisonende – am Sonntag, 18 Uhr, gastiert der designierte Meister CVJM Rödinghausen im Sportpark – können sie den Klassenerhalt eintüten. Ein Wunder? Eher das Ergebnis ehrlicher Arbeit, findet Swen Bieletzki . Unser Redaktionsmitglied Florian Levenig hat mit dem Coach gesprochen.

Gute Kunde vom Staffelleiter: Nicht nur steigen zu 99 Prozent höchstens zwei Teams ab. Unter Umständen bestreitet sogar der Vorletzte eine Relegation.

Bieletzki: Hab’ ich auch gehört. Aber ganz abgesehen davon, dass nach so einer aufreibenden Saison kaum einer freiwillig Extraschichten schieben will: Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Auch wenn wir – je nachdem, wie die Gegner spielen – selbst bei einer Niederlage gegen Rödinghausen nicht mehr absteigen können.

Müssen Sie sich manchmal kneifen?

Bieletzki: Wieso?

Am Ende der Hinrunde lag Ihr Team schier aussichtslos im Hintertreffen.

Bieletzki: Was die Punktausbeute betrifft: vielleicht. Aber wir haben ja nicht Woche für Woche Prügel bezogen, sondern ganz oft sehr unglücklich verloren.

Ist das nicht noch deprimierender?

Bieletzki: Nein. Es hat ja vor allem gezeigt: Wir sind konkurrenzfähig. Auch sind die Spieler nie geknickt zum Training gekommen, sondern haben – wie wir Trainer – konzentriert weitergearbeitet. Der Brustlöser war unser erster Sieg über Nettelstedt 2.

Seitdem hat Senden daheim alle Spiele gewonnen. Müssen sich die Rödinghauser warm anziehen?

Bieletzki: Na ja (lacht). Die stehen schon zurecht da oben – neben Isselhorst und Altenbeken/Buke. Das sind die drei Teams, mit denen der Rest der Liga auf Strecke nicht mithalten kann – auch wenn wir, zugegeben, zu Hause nicht so schlecht sind.

Wie kann die Serie halten?

Bieletzki: Wir müssen außergewöhnlich gut verteidigen, den Gegner ins Positionsspiel zwingen. Die Rödinghauser sind überragend im Schnellangriff und über die zweite Welle. Wenn die Dampfwalze erst ins Rollen gerät, macht sie alles platt.

Senden war vorn zuletzt auch nicht schlecht.

Bieletzki: Stimmt. Vor allem haben wir nicht den einen Shooter, der im Dutzend trifft, sondern acht, neun Leute, die die Tore erzielen. Somit sind wir nicht so leicht auszurechnen.

Welchen Anteil am möglichen Ligaverbleib haben die Rückkehrer Hendrik Kuhlmann, Dennis Richter und Timo Sommerfeld?

Bieletzki: Dass sie sich in der schweren Phase, in der noch dazu Leute verletzt waren, zur Verfügung gestellt haben: Allein dafür gebührt ihnen großer Dank. Auch geben sie mit all ihrer Routine unseren jungen Leuten Halt.

. . . die ebenfalls ein ganzes Stück weiter sind als zu Saisonbeginn.

Bieletzki: Absolut. Ob das ein Lukas Kümper im Tor ist, ein Julius Kretschmer im Innenblock oder ein Hendrik Hüging, der, wenn er von der Bank kommt, immer seine Buden macht – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Auch da zahlt sich aus, dass wir uns von der anfänglichen Negativserie nicht haben verrückt machen lassen.