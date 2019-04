Die schier endlose Siegesserie der Verbandsliga-Handballer des ASV Senden vor eigenem Publikum ist gerissen. Was freilich weniger an den keinesfalls enttäuschenden Hausherren lag denn an den bärenstarken Gästen. Der CVJM Rödinghausen setzte sich am Sonntagabend in der Neuen Halle mit 31:24 (17:13) durch und ist nur noch einen einzigen Zähler vom Titel entfernt. Die Sieben von Swen Bieletzki braucht dagegen noch einen Sieg aus den abschließenden beiden Partien, um ganz sicher die Klasse zu halten.

Bärenstarke Ostwestfalen

„Wann immer es eng zu werden drohte, hat Rödinghausen einen Zahn zugelegt“, erkannte Sendens Coach an. Für einen Sieg sei sein Team „nie wirklich in Betracht gekommen“. Gegen Ende des ersten Spielabschnitts leistete sich der ASV zwei, drei Ballverluste zu viel, die die Ostwestfalen prompt nutzten, um ihre gefürchteten Schnellangriffe anzubringen und sich ein erstes Mal abzusetzen (10:14/27.).

Aber die Rödinghauser sind eben nicht nur verflucht schnell auf den Beinen, sie verteidigen auch exzellent. „Leider haben wir vorn zu selten die Lücken gefunden“, räumte Bieletzki ein. Allein Marius Hintze und, nach der Pause, Sendens Halbrechter Max Starke überzeugten im Rückraum. Ein Mal noch wurde es ein bisschen spannend (21:24/ 48.), ehe der designierte Meister entscheidend davonzog.

Der Trainer des ASV war da gedanklich schon sechs Tage weiter: „Dann gewinnen wir halt am Samstag in Spradow.“ Auf ein Do-or-die-Spiel am allerletzten Spieltag daheim gegen Ahlen 2 kann Bieletzki gut verzichten.

ASV-Tore: Hintze (7), Starke (5), Micke (3), Kuhlmann (2), Wieczorek (2), Hüging (1), Mühlhoff (1), Richter (1), Schlögl (1), van de Pol (1).