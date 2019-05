VfL-Jugendtrainer: Die Weichen sind gestellt

Für die neue Saison sind die Weichen in der Jugendabteilung des VfL Senden weitestgehend gestellt. Insbesondere im Leistungsbereich der U 13- bis U 19-Junioren werden sich ausschließlich lizenzierte Trainer um den Fußball-Nachwuchs kümmern.

Die U 13-Jugend übernehmen Luan Kalushi (C-Lizenz) und Thomas Reul vom aktuellen Trainer-Team Philip Just (pausiert als Trainer studienbedingt) und Ferhat Atalan (coacht künftig nur noch eine Mannschaft im Nachwuchsbereich). „Beide sind seit einigen Jahren im Grundlagenbereich in Senden tätig und haben sich über die Jahre für diese Aufgaben qualifiziert“, sagt VfL-Jugendleiter Christian Arends .

Bei den U 15-Junioren verändern sich die Verantwortungen: Niklas Kalfayan wird aus schulischen Gründen kürzertreten und künftig als Co-Trainer fungieren. Er unterstützt dabei den erfahrenen Trainer Wilhelm Stümmler (Elite-Jugend-Lizenz), der nach einer kurzen Auszeit wieder als Coach aktiv wird. Stümmler war unter anderem erfolgreich beim TuS Haltern und SV Schermbeck aktiv. „Mit Wilhelm haben wir einen erfahrenen und vor allem sehr gut qualifizierten Trainer verpflichten können, der die Ausbildung unserer Spieler weiter verbessern wird“, freut sich Arends, der selbst die Verantwortung der U 19-Junioren abgeben wird. Diese übernehmen Phillipp Roberg, der wie sein Vorgänger selbst die B-Lizenz hat, und René Stuhldreier (angehende B-Lizenz), die aktuell die U17 trainieren. „Beide sind bereits seit vielen Jahren als Trainerduo für den VfL aktiv und entwickelten zahlreiche Spieler besonders gut weiter, sodass diese heute in höheren Klassen im Jugend- und im Seniorenbereich spielen“, so der Jugendleiter. „Nebenbei sprangen mehrere Meisterschaften und zwei Aufstiege dabei heraus.

Nachfolger der U17-Coaches werden Joachim Schubert (C-Lizenz) und Uwe Leifken, die aktuell in der B 2 die Geschicke leiten. „Joachim ist ein ganz besonderes Beispiel dafür, wie aus einem einfachen Spieler-Vater ein guter und kompetenter Nachwuchs-Trainer werden kann“, so Arends. Er selbst wird in der kommenden Saison kein Traineramt ausüben: „Nach 14 Jahren am Stück, in denen ich 17 Mannschaften trainieren durfte, wird es Zeit, ein wenig durchzuatmen.“

Bevor es jedoch so weit ist, steht für den aktuellen U 19-Coach noch das Saisonfinale mit seinem Team an. Der Aufsteiger kann den direkten Durchmarsch in die Landesliga schaffen – erstmalig für den VfL. Für den scheidenden Trainer wäre es wohl das schönste Abschiedsgeschenk.