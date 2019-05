Dass Niklas Seifert ( Ahlener SG ) seinem Ex-Klub, dem ASV Senden , noch einen Gefallen schuldete, ist ein ebenso böses Gerücht wie jenes, dass es die Sendener waren, die den Erzrivalen beim Staffelleiter angeschwärzt haben. Fakt ist nur: Da Seifert, der sich in der ersten Mannschaft festgespielt hatte, drei Mal für Ahlen 2 zum Einsatz gekommen war, bekommen die Wersestädter die entsprechenden sechs Zähler abgezogen – und die hiesigen Verbandsliga-Handballer sind auf der sicheren Seite.

Unglücklich sei er darüber nicht, scherzt ASV-Coach Swen Bieletzki. Nur habe Ahlen erstens die Möglichkeit, binnen 14 Tagen Protest gegen die Wertung einzulegen. Und zweitens? „Wollen wir die Klasse auch sportlich gern halten.“ Dazu würde ein Sieg am heutigen Samstag, 18 Uhr, bei der HSG TuS/EK Spradow reichen, vielleicht sogar ein Remis.

Kein leichtes Unterfangen, fürchtet der Gäste-Trainer: „Spradow hat mit Daniel Danowsky einen Top-Rückraum-Mitte-Mann, und am Kreis steht ein echter Bär. Das Team ist nicht umsonst so weit oben.“ Das Hinspiel gewann der ASV hauchdünn (28:27). Fehlen werden in Bünde die Langzeitverletzten (Malte Jetzke, Tobias Uphues) und der erkrankte Jan-Niklas van de Pol.