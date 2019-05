Für Philip Just ist das Landesliga-Nachbarschaftsduell am Sonntag, 15 Uhr, zwischen dem SV Herbern und dem VfL Senden eine in jeder Hinsicht besondere Begegnung. In früher Jugend kickte der Ascheberger für die Blau-Gelben, ehe es ihn zum Lokalrivalen zog. Mit dessen U 19 stieg er 2018 in die Bezirksliga auf – und startete dann bei den Senioren so richtig durch. Trotzdem kehrt Just im Sommer zum SVH zurück. Unser Redaktionsmitglied Florian Levenig hat mit dem Defensiv-Allrounder gesprochen.

Sie könnten in Herbern schon mal ein paar Sympathiepunkte sammeln.

Just: Inwiefern?

Indem Sie einen Ball durchlassen oder nicht ganz so engagiert in die Zweikämpfe gehen.

Just: Nicht Ihr Ernst, oder? Dass ich am Sonntag alles für Senden geben werde, steht ja außer Frage. Ich werde sogar besonders motiviert sein.

Ihrem Kumpel Patrick Sobbe werden Sie auf dem Feld eher selten begegnen.

Just: Stimmt, höchstens bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung. Wir spielen ja beide eher auf der linken Seite.

Dafür könnten Sie es mit Herberns Flügelflitzer Marcel Scholtysik zu tun bekommen, der Ihnen auf 50 Metern zehn abnimmt.

Just: Oder mehr (lacht). Es ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht der Schnellste bin. Muss ich halt durch gutes Stellungsspiel wettmachen. Wenn er mit Tempo ins Eins-gegen-eins kommt, wird’s für mich schwierig.

Müssen Sie in Herbern lernen, schneller und ausdauernder zu laufen?

Just: Nicht unbedingt. Sollte ich dort in der Dreierkette oder auf der Sechs agieren, sind die Anforderungen etwas andere.

Sie denken und spielen strategisch. Liegen Ihnen diese beiden Positionen mehr?

Just: Ach, wenn man sich auf den Part links in der Kette einmal einlässt, dann ist das absolut okay.

Sie haben bis dato nicht eine einzige Minute verpasst – und das in Ihrem ersten Seniorenjahr. Werden Sie nervös, wann immer Ihr Coach André Bertelsbeck eine Auswechslung vorbereitet?

Just: Nee. Klar wäre es toll, hielte die Serie bis zum Schluss. Aber ich bin der Letzte, der seinen Platz nicht räumen würde, wenn die Taktik es erfordert oder ich meine Leistung nicht bringe.

Das Hinspiel hat Senden 3:0 gewonnen – obschon der VfL laut SVH-Coach Holger Möllers nicht das bessere Team war.

Just: Zumindest waren wir effizienter. Und klar wollen wir auch das Rückspiel erfolgreich bestreiten – wenn wir hinten gut arbeiten. Vorne sind wir immer für ein, zwei Tore gut. Außerdem können wir nach dem wichtigen Sieg über Stadtlohn relativ befreit auftreten.