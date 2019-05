Die U 17-Handballer des ASV Senden haben sich souverän einen neuerlichen Startplatz in der Verbandsliga gesichert. Das Team von Thomas Hammerschmidt bezwang den BSV Roxel in eigener Halle mit 34:21 (19:6) und schloss die Vierer-Runde auf Kreisebene hinter Westfalia Kinderhaus als Zweiter ab.

Vor allem die ersten 25 Minuten seien vom Feinsten gewesen, freute sich der Coach. Die offensiv deckenden Sendener standen den Gästen derartig penetrant auf den Füßen, dass für ASV-Keeper Nils Magdalinski kaum Arbeit übrig blieb – sechs Gegentore in einer Halbzeit sprechen Bände.

Auch vorne passte – ob über die erste Welle, die zweite oder im Positionsangriff – nahezu alles. Als Torschützen taten sich Jan Speckmann (10) und Malte Mallmann (8/1) hervor. Dass angesichts des sicheren Sieges und mehrerer Wechsel der Spielfluss in Hälfte zwei litt: geschenkt. Oder, wie es Hammerschmidt formuliert: „Ziel erreicht, Haken dran.“

Zwar dürfte die B-Jugend an der Qualifikation zur Oberliga teilnehmen. Weil ebendas aber auch das Ziel der eigenen A-Jugend sei und Hammerschmidt dem ältesten Nachwuchs in dem Zusammenhang größere Chancen einräumt, verzichtet die U 17 freiwillig – und tritt drei Spieler (Speckmann, Mallmann, Joshua Neve) leihweise an die U 19 ab. Die trifft am Wochenende in einem weiteren Sechser-Turnier in Dortmund auf Gastgeber ASC, die SG Menden, die JSG Ibbenbüren, die JSG Lenzinghausen-Spenge und die TG Hörste.