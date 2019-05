Sebastian Tenholt , Coach der A-Jugend-Handballer des ASV Senden , hätte durchaus Gründe zu hadern. Damit, dass beim Qualifikationsturnier in Dortmund im Grunde nur ein Tor fehlte, um im Rennen um die Oberliga-Startplätze zu verbleiben. Damit, dass im vorentscheidenden Spiel gegen die TG Hörste (13:18) zwei seiner Besten, Jakob Janssen und Malte Eierhoff, verletzt passen mussten. Tenholt hadert aber nicht: „Es wäre doch müßig, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, warum wir an diesem Wochenende oder vor 14 Tagen in Gladbeck so knapp die ersten beiden Plätze verpasst haben. Natürlich wären wir gern wieder in der Oberliga gewesen. Nun ist es die Verbandsliga geworden, auch gut.“ Als Turnierdritter hat sich Senden direkt für die zweithöchste Spielklasse auf Verbandsebene qualifiziert.

Statt sich zu grämen, verweist Tenholt lieber auf die starken Auftritte seiner Sieben an Tag zwei gegen den späteren Turniersieger SG Menden (18:14) und die JSG Lenzinghausen-Spenge (24:14): „Da haben wir zwei Mal eine Bombenabwehr hingestellt.“ Das 30:22 über die JSG Ibbenbüren falle indes eher in die Kategorie Pflichtsieg. Bliebe noch der Vergleich mit Gastgeber ASC Dortmund (24:24). Ein Sieg, und der ASV wäre vor Hörste gelandet, also neben Menden Runde weiter.

„Aber“, so der Coach, „die Frage ist doch, ob wir in der Oberliga mit unserem relativ dünnen Kader auf Dauer konkurrenzfähig wären.“ In Dortmund halfen die B-Jugendlichen Jan Speckmann, Malte Mallmann und Joshua Neve aus. Alle drei hätten ihre Sache „richtig gut gemacht“, lobt der Trainer.