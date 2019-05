Hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber jetzt ist die B-Liga-Spielzeit tatsächlich zu Ende. Und die begradigte Tabelle lohnt durchaus einen Blick, wenn man es mit dem SC BW Ottmarsbocholt hält. Das Team von Co-Trainer Patrick Döhla (vertrat den verhinderten Chefcoach Michael Füstmann) hat dank des 3:1 (2:1)-Erfolges über den SV Drensteinfurt 2 noch einen Platz gutgemacht und beendet die Saison als Sechster. Die Partie war wegen eines Gewitters vor 14 Tagen neu angesetzt worden.

Für die auf mehreren Positionen veränderten Gastgeber trafen vor dem Wechsel Dennis Kerkenhoff (20.), eigentlich gelernter Schnapper, und der kurz zuvor eingewechselte Jan Hansch­mann (40.). In beiden Fällen hätten die Schützen konsequent das Fehlverhalten der Stewwerter Deckung bestraft, so Döhla. Dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Dirk Mackenbrock war der vielleicht schönste Spielzug des Abends vorausgegangen.

Für mehr als eine lobenden Erwähnung reichte es aus SVD 2-Sicht indes nicht, da Florian Knittel Gäste-Keeper Felix Schröter kurz vor dem Abpfiff per 30-Meter-Lupfer überwand. „Schön für Felix, dass er in seinem letzten BWO-Spiel in der letzten Minute trifft“, freute sich Döhla. Der Angreifer der Blau-Weißen wechselt zum Ligarivalen SV Südkirchen.

BWO: M. Heitkötter – Schemmer, Overbeck, Silla, Grube – Heller (46. U. Khazneh), Arnschink – A. Khazneh, Lindfeld, Kerkenhoff (46. Ellertmann) – Knittel (28. Hanschmann). Tore: 1:0 Kerkenhoff (20.), 1:1 Mackenbrock (31.), 2:1 Hansch­mann (40.), 3:1 Knittel (90.). Beste Spieler: Overbeck, Lindfeld.