„Die Kinder sollen Freude am Fußball haben. Was sollen sie in diesem Alter mit Taktik anfangen?“ Christian Schreier verdreht leicht genervt die Augen, während er auf die Frage antwortet, ob sich die Entwicklungen im Fußball in den vergangenen sechs Jahren auch im Training der Fußballschule des VfL Bochum widergespiegelt haben.

Christian Schreier ist, die Älteren wissen es, ehemaliger Bundesliga-Profi, der mit Bayer Leverkusen 1988 den UEFA-Cup holte. Mit der Fußballschule des VfL Bochum ist der jetzige Trainer seit Freitag im Sendener Sportpark zu Gast. Zum sechsten Mal in Folge nehmen die Übungsleiter der Fußballschule die rund 40 Fußballcamp-Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus Senden und Umgebung unter ihre Fittiche. Bis zum Pfingstsonntag lehren Schreier, Dariusz Wosz , Frank Benatelli und Peter Közle die hohe Schule im Umgang mit dem Ball. Alle vier haben schon in ihrer aktiven Zeit für den VfL gekickt. Mittlerweile sind sie auch im Sendener Sportpark fast zu Hause. Schreier und Wosz standen in den vergangenen sechs Jahren jeweils fünf Mal im Trainerteam des Fußballcamps.

„Wenn ein ehemaliger Profi den Kindern etwas erklärt, steckt da schon viel mehr Erfahrung dahinter“, sagt Joachim Schubert aus dem Jugendvorstand des VfL Senden und Mitorganisator des Fußballcamps. Damit die drei Tage aber nicht beim Nachwuchs langfristig verpuffen, hat der „kleine“ VfL diesmal einen Lehrgang für die eigenen Jugendtrainer, aber auch für die anderer Vereine wie des BSV Roxel oder von Concordia Albachten, vorangestellt. Nach diesem Zwei-Tages-Kursus wissen diese, was Wosz und Co. in Senden gelehrt haben und werden bei den eigenen Übungseinheiten daran anknüpfen können.