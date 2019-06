40 Jahre ASV Senden – eine echte Erfolgsstory

Jochen Jungblut hat anlässlich des runden Geburtstages tief im Archiv des ASV Senden gegraben – und ein interessantes Ergebnis zu Tage gefördert: Das erste Pflichtspiel Ende der 70er-Jahre verloren die hiesigen Handballer beim VfL Rheine mit 4:34 (!). So groß die Freude der Hausherren (und der Frust der Besucher) damals gewesen sein mag: Den längeren Atem haben eindeutig die Sendener bewiesen. Während der VfL längst Geschichte ist, war es für den ASV nur der zähe Beginn einer beispiellosen Erfolgshistorie. In diesen Tagen wird das sportliche Aushängeschild der Stevergemeinde 40 Jahr jung.

Ein Mann, Klaus Pintaske, habe den Verein in der Anfangszeit entscheidend geprägt, so Jungblut: „Ohne Klaus hätte es die Abteilung in dieser Form wohl nicht gegeben.“ Viele Jahre richteten die Alten Herren des ASV zu Ehren des 2002 Verstorbenen den hochkarätig besetzten Pintaske-Cup für Nachwuchsteams aus.

Nachwuchs früh erfolgreich

Überhaupt die Jugend: Schon früh setzten die Sendener auf eine qualifizierte Ausbildung der Heranwachsenden. Was man weit über das Münsterland hinaus zur Kenntnis nahm – und würdigte: 1997 verlieh der DHB dem ASV (und einem gewissen SC Magdeburg) das „Grüne Band“. Es ist die bedeutendste Auszeichnung, die es für die Förderung junger Sportler in Deutschland gibt. 2011 schaffte es Senden, angeleitet von den Trainerlegenden Rainer Franetzki und Thomas Hammerschmidt (bis heute im Sportpark tätig), sogar als Gründungsmitglied in die U 19-Bundesliga, wo der ASV drei Spielzeiten verblieb.

Dass parallel dazu der Aufstieg der Senioren begann, war laut Jungblut eine direkte Folge der guten Nachwuchsarbeit: „Wir wollten ja nicht, dass uns die Talente mit 18, 19 Jahren verlassen.“ Außer jene – Fluch der guten Tat – , für die selbst die Oberliga, in der die erste Mannschaft zwischenzeitlich spielte, keine Option war. Der spätere Bundesligaakteur Max Höning (TBV Lemgo) fällt einem ein. Oder Jan von Boenigk, der mit dem ASV Hamm Westfalen ebenfalls die „stärkste Liga der Welt“ anvisiert.

Zeiten haben sich geändert

Früher reichte allein die Strahlkraft der Abteilung, um die besten Junioren in der Region an die Bulderner Straße zu lotsen. Heute sei das anders, wie Jungblut einräumt: „Das Freizeitverhalten der jungen Leute hat sich geändert. Im Zuge des G 8-Abis hat uns mancher U 19-Spieler ein Jahr eher als geplant verlassen. Auch wird die Sponsoren-Akquise nicht einfacher. Zudem sind die Ahlener mit ihrem Leistungszentrum ein mächtiger Mitbewerber. Wir müssen heute also mehr tun und noch häufiger in die Schulen gehen, um den Status quo zu wahren.“ Dennoch, so der Vorsitzende, sei der ASV im Jubiläumsjahr gut aufgestellt: „Wir haben selbst im Bereich der Allerjüngsten lizenzierte Übungsleiter – was sich bei den Anmeldezahlen positiv bemerkbar macht.“