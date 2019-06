Nach 13 Jahren VfL ist nun Schluss: Lisa Zensen , Kapitänin der Sendener Bezirksliga-Frauen, wechselt zur neuen Saison den Verein und damit auch die Liga. Denn der SV Berghofen, für den sie künftig das Trikot tragen wird, spielt in der Regionalliga - ganze drei Klassen höher als ihr Heimatverein.

Dennoch ist VfL-Trainerin Annika Scheunemann , wie auch die 22-jährige selbst, optimistisch: „Lisa ist eine wichtige Leistungsträgerin, aber noch ein viel wertvollerer Mensch für unser Team. Wir sind natürlich alle sehr traurig, dass sie uns verlässt. Aber wir freuen uns auch sehr für sie, dass sie diese Chance bekommt. Das Talent und den Ehrgeiz, in der Regionalliga zu bestehen, hat sie auf jeden Fall.“

Schon der Anfang von Zensens Fußballerkarriere war von Erfolgen gezeichnet: Als erste Sendenerin wurde sie über die Kreisauswahl für das damalige Talentförderzentrum (TFZ) des westfälischen Fußballverbandes FLVW gesichtet. So blieben auch Angebote anderer Vereine nicht aus.

Doch Zensen blieb ihrem VfL treu: „Die Mannschaft ist einfach toll. Sie wird mir immer sehr am Herzen liegen. Mir werden alle extrem fehlen, gerade weil wir über die Jahre zu so einem guten Team geworden sind. Doch nun ist einfach der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen weiteren Schritt zu machen. Dass ich in Dortmund wohne und studiere, macht die Entscheidung ebenfalls etwas leichter.“

Schließlich pendelte Zensen bisher immer wieder von ihrem Wohnort in den Sportpark an der Bulderner Straße, um neben den Übungseinheiten der Bezirksliga-Frauen auch ihre Arbeit als Trainerin der U 6-Junioren nicht zu vernachlässigen. Auch diese Arbeit wird sie nun nicht mehr fortführen können.

Aber das Gefühl, ihrem Kindheitstraum Profifußballerin durch den Wechsel näher zu kommen, überwiegt letzten Endes doch die Wehmut – schließlich wird Zensen auch in Berghofen weiterhin in Blau-Weiß kicken.