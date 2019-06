Laut Christian Schmauck, Abteilungs-Vize der Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt, war es „eine gelungene Premiere“. Zum ersten Mal hatten die Blau-Weißen ein Turnier für U 12-Stützpunkt-Teams ausgerichtet. Die Resonanz war in jeder Hinsicht erfreulich. 14 Mannschaften aus dem gesamten Verbandsgebiet bevölkerten, aufgeteilt in zwei Gruppen, den Rasen, rund 400 Besucher verfolgten das Geschehen an der Clemens-Hagemann-Straße.

Fußball: U 12-Stützpunktturnier bei BW Ottmarsbocholt 1/14 Fußball: U 12-Stützpunktturnier bei BW Ottmarsbocholt Foto: Christian Besse

Die Zuschauer sahen, bei hochsommerlichen Temperaturen, faire wie spannende Begegnungen – und am Ende einen 2:0-Sieg des Stützpunktes (STP) Iserlohn/Lüdenscheid nach Neunmeterschießen über den STP Osterwick. Grund zur Freude hatte auch die hiesige Auswahl des STP Seppenrade, die als Gruppenzweiter das kleine Finale erreichte, dort aber dem STP Hochmoor mit 0:3 unterlag.