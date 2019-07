Chef des RV Senden guter Dinge: „Werden wertgeschätzt“

Auch wenn beide Vereine bereits 2018 gemeinsam angetreten waren: Da der örtliche Reiterverein und das Jagdhornbläserkorps erst im November zu einem großen Ganzen verschmolzen sind, „ist es unser erstes Mal seit der Fusion“, so der RV-Vorsitzende Ralph Wegener . Es ist also ein durchaus historisches Turnier, das die Sendener von Freitag bis Sonntag (5. bis 7. Juli) in der Dorfbauerschaft ausrichten.

Ansonsten setzen die Veranstalter auf Bewährtes. Das Event auf drei Tage zu verkürzen, sei genau die richtige Entscheidung gewesen, hört man. Zumal die Nennungen – Anfang der Woche waren es 1635 – etwas unter dem Meldeergebnis von 2018 liegen. Ohnehin mag Wegener die vielen fleißigen Helfer nicht über Gebühr beanspruchen: „Wir haben knapp 100 Leute am Wochenende im Einsatz. Die zu rekrutieren und bei Laune zu halten, ist so schon schwer genug.“

Zwischen 43 Prüfungen – von der Führzügelklasse bis zu Wettbewerben auf M-Niveau – können die Teilnehmer wählen. Sportlicher Höhepunkt ist das mit 600 Euro dotierte Zwei-Sterne-M-Springen nebst Siegerrunde am Schlusstag ab 16.15 Uhr. Gesucht wird ein neuer Champion, Vorjahresgewinner Mario Maintz (RV Bösensell) ist am Sonntag anderweitig im Einsatz.

Europameisterin zu Besuch

Auffallend viele L- und M-Dressuren stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm. Besonders wohl fühlen sich im Viereck die Lokalmatadorinnen, mit Lisa Westekemper, Katrin Wolf und Co. ist bei der Schleifchenvergabe unbedingt zu rechnen. Namhafteste Starterin ist aber ohne Wenn und Aber eine junge Dame aus dem benachbarten Ottmarsbocholt: Jil-Marielle Becks. Die zweifache U 25-Europameisterin, die für den RV Lüdinghausen startet, sattelt in Senden Nachwuchspferd Daily Diamond. RV-Chef Wegener freut sich auf den prominenten Besuch: „Das zeigt ja, wie sehr die Sportler unser Turnier wertschätzen.“

Im Dauereinsatz sind in der Dorfbauerschaft Pia Heeren und ihr achtjähriger Westfalen-Wallach Lucatoni. Für gleich sieben Prüfungen hat das zuletzt so erfolgreiche Paar genannt. „Pia zählt trotz ihrer erst 16 Jahre zu den Aushängeschildern unseres Vereins“, weiß Wegener. Geritten wird am Freitag ab 9.45 Uhr, am Samstag ab 7 Uhr und am Schlusstag ab 8 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.