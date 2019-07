Seit der SV Herbern den Fuchs-Cup ausrichtet, war Ligarivale VfL Senden ein Mal Zweiter und ein Mal Dritter. Und geht es nach VfL-Kapitän Rabah Abed , darf es bei der finalen Fuchs-Cup-Ausgabe gern ein neuerlicher Treppchenplatz sein. Angst vor großen Namen – am Dienstag, 18.15 Uhr, bekommt es der VfL an der Werner Straße mit Westfalenligist TuS Hiltrup zu tun – hat der Vollblutstürmer keine: „Das hat man doch schon im ersten Testspiel gegen Ahlen gesehen. Wenn du auf vermeintlich stärkere Mannschaften triffst, bist du eher bereit, dich reinzuhängen und den einen Meter mehr zu machen.“

Am morgigen Sonntag, 17 Uhr, bestreitet der VfL das zweite Match in Gruppe A gegen Landesligaabsteiger SG Bockum-Hövel, am Donnerstag, 18.15 Uhr, trifft Senden auf den hochambitionierten Bezirksligisten Greven 09. Abed, der die Mannschaft in Abwesenheit der urlaubenden Trainer André Bertelsbeck und Andreas Bopp (ab morgen hinter der Bande) auf das Turnier vorbereitet hat, war 2018 bester Knipser (vier Treffer). In der ewigen Fuchs-Cup-Torschützenliste belegt der Routinier mit insgesamt acht Buden den siebten Rang.