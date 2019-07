Gründe, mit dem Abschneiden der deutschen U16-Nationalmannschaft bei der EM in Zagreb/Kroatien und Triest/Italien zu hadern, gäbe es durchaus, findet Bundestrainer Manuel Hartmann . Es habe ja nur ein einziger Satz zum Erreichen des Halbfinales gefehlt. Oder die drei Matchbälle, die die junge DVV-Auswahl im ersten Platzierungsspiel gegen die Niederlande vergab. Man könne es aber auch so sehen: „Wir hatten uns erst auf den allerletzten Drücker für die Europameisterschaft qualifiziert. So gesehen können wir mit Rang sieben absolut zufrieden sein.“

In allen Statistiken überzeugend

Mehr als zufrieden war Hartmann mit den Leistungen von Außenangreiferin Mia Kirchhoff . Die Sendenerin habe in den Vorrundenbegegnungen nicht nur fleißig gepunktet, sondern auch im Block und in der Annahme zu den Erfolgreichsten im Team gezählt. In den beiden abschließenden Begegnungen gegen die Holländerinnen (2:3) und Frankreich (3:0) war sie laut Verbandsstatistik sogar jeweils die Beste auf dem Parkett.

Ob sie mit diesen Top-Auftritten im Vorfeld der kontinentalen Titelkämpfe gerechnet habe? „Hm“, überlegt die junge Frau aus der Stevergemeinde. Sie habe „schon gewusst, was ich kann“. Aber dass sie bei sämtlichen Begegnungen in der Startformation stand und in so vielen Kategorien ganz weit vorn lag, „hat mich doch ein bisschen überrascht“.

Was das Abschneiden der gesamten Mannschaft betrifft, ist Kirchhoff wie Hartmann zwiegespalten: „Gegen die Russinnen haben wir es nicht gut gemacht. Klar, die waren mit Abstand die Stärksten in der Gruppe. Aber wir haben es ihnen auch zu leicht gemacht. Und im letzten Vorrundenspiel war definitiv mehr drin. Ich denke, der Druck war zu groß. Dass wir nicht schlechter sind als die Französinnen, haben wir dann ja im letzten Spiel gezeigt.“