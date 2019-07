Ein Mal noch lief Eldin Celebic Hiltrups Montasar Hammami ab, dann war es geschafft. Abpfiff, Jubel – über das verdiente 2:2 (1:0), dass der im Vergleich zu Spiel eins (0:1 gegen die SG Bockum-Hövel) enorm verbesserte VfL Senden Turnierfavorit TuS Hiltrup soeben abgetrotzt hatte.

„Zwei, drei Klassen besser als am Sonntag“ hatte der eine Co-Trainer, Christian Balke , den VfL gesehen. Während der andere, An­dreas Bopp , den „unbändigen Willen“ der Sendener lobte. Auch und gerade nach dem Doppelschlag des TuS zum zwischenzeitlichen 2:1 (63./Hammami, 67./Luca de Angelis). Stehend k.o. schien danach der Underdog. Was angesichts der brütenden Hitze und eines spielfreudigen Gegners, der die Sendener ganz schön auf Trab hielt, ja nur zu verständlich gewesen wäre.

Beide VfL-Treffer sehenswert

Doch irgendwo in seinem Körper fand Dennis Bäumer dann doch noch ein paar Kraftreserven. Der Außenspieler des VfL spurtete unwiderstehlich übers halbe Feld, ehe er mustergültig den mitgelaufenen Muhammes Batuhan Frahman bediente. Und der VfL-Neuzugang, vor zwei Tagen nicht eben als eiskalter Vollstrecker aufgefallen? Vollstreckte eiskalt (85.). Ähnlich sehenswert: Rabah Abeds lässiger Lupfer zum 1:0 nach Hen­drik Heubrocks blitzgescheitem Schnittstellenpass (13.). Bopp hob aber auch die diesmal tadellose Deckung des Landesligisten hervor, hinter der Johannes Brückner abermals glänzte. Nicht eingreifen musste der VfL-Keeper bei Michael Frommes Fehlschuss vom Punkt (35.).

Das zweite Spiel in Gruppe A zwischen Greven 09 und der SG Bockum-Hövel lief bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe och. Heute, 20 Uhr, kommt es an der Werner Straße in Gruppe B zum prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell zwischen Gastgeber SV Herbern und Vorjahresfinalist FC Nordkirchen.