„Ich kann nur zufrieden damit sein, dass wir ein Spiel, in dem wir nicht gut waren, trotzdem gewonnen haben“, kommentierte VfL-Ersatzcoach Andreas Bopp das 6:5 (2:3) des Sendener Landesligisten gegen Bezirksligist Greven 09. Im dritten und letzten Gruppenspiel beim Fuchs-Cup in Herbern machten die Bopp-Schützlinge erst auf der Zielgeraden den ersten Sieg fix.

Rückkehrer Georg Schrader hatte die Sendener schon nach fünf Minuten in Führung geschossen. Doch danach stellte der VfL das Fußballspielen erst einmal ein und überließ den 09ern die Initiative. Keeper Björn Wilms rettete in letzter Sekunde vor Grevens Jonas Averbeck (25.). Nur eine Minute später gelang VfL-Neuzugang Muhammes Frahman, mitten in der Sturm- und Drangphase der 09er, nach Solo über rechts und Pass von Dennis Bäumer das inzwischen doch recht schmeichelhafte 2:0.

Sicherer machte das den VfL aber nicht. Im Gegenteil: Patrick Fechtel brauchte am langen Pfosten für den schon ausgeschalteten Wilms nur noch einzuschieben – der Anschlusstreffer (28.). Schrader hätte per Kopf den Zwei-Tore Abstand wiederherstellen können, doch Grevens Schlussmann Jonas Grusemann hielt (30.). Nur eine Minute darauf konnte Wilms einen Schuss nur abklatschen, und Fechtel traf zum zweiten Mal binnen drei Minuten – 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Peter Lakenbrink mit einem Schuss ins Eck die Führung der 09er (44.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fechtel auf 2:4 (56.). Unmittelbar zuvor hatte der VfL-Coach Rabah Abed als zweiten Stürmer gebracht. „Damit lief es besser“, so Bopp. Und wie: Mit Treffern von Bäumer und Abed (59./62.) kamen die Sendener zu einem schnellen Ausgleich. Die abermalige Führung der Grevener durch Vargin Der per Elfmeter (72.) nach einem Foul von Wilms – „Björn wollte retten, was zu retten war“ (Bopp) – erwies sich als bloße Momentaufnahme. Hendrik Heubrock (81.) nach einem Lattenknaller von Schrader und Abed (86.) drehten die Partie endgültig zugunsten der Blau-Weißen.

Damit hatten die Sendener ihre minimale Chance auf ein Erreichen des kleinen Finales ein wenig verbessert. Die entscheidende Partie zwischen TuS Hiltrup und der SG Bockum-Hövel am Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.