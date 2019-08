Üblicherweise lichten wir an der Stelle die Neuzugänge der hiesigen Fußballteams ab. Nur gibt es bei den Bezirksliga-Frauen des VfL Senden in diesen Tagen niemanden abzulichten, sieht man von U 17-Keeperin Celine Sprengart ab, die hochgeschrieben wird, aber noch im Urlaub weilt. Zugänge ansonsten: keine.

„Wir müssen uns in dieser Saison ziemlich strecken“, fürchtet Trainerin Annika Scheunemann . Ganze 17 Spielerinnen, darunter zwei Torfrauen, umfasst – Stand heute – der Kader. Sollte sich irgendwer verletzen, für Abi-Klausuren lernen oder anderweitig unabkömmlich sein, wird es eng. Qualität sei nach wie vor da, trotz der Abgänge von Kapitänin Lisa Zensen (zu Regionalligist Berghofen gewechselt), Magdalena Greshake (studiert in Wien) und Salome Echter (ein Jahr in Kanada). Aber quantitativ sehe es ziemlich mau aus. Zumal sich der Coach nicht in der ebenfalls gebeutelten VfL-Reserve bedienen kann (und will).

Favoriten sind andere

Insofern werde es schwer, die Vizemeisterschaft zu wiederholen, so Scheunemann: „Wir wollen oben mitspielen, aber die Favoriten sind diesmal andere.“ Auf jeden Fall Vreden, vielleicht Herten, Marbeck und Landesligaabsteiger Darfeld. Zudem sei mit Neuling Recklinghausen sei zu rechnen.

Für die eigenen Schützlinge, zumal die jungen, werde es – schöner Satz – auch darum gehen, „erst wieder das Verlieren zu lernen“, erklärt die Trainerin. Mit Niederlagen umgehen mussten die Sendenerinnen zuletzt eher selten, zwischen Mitte September und Ende April blieb der VfL sagenhafte 18 Mal am Stück unbezwungen. Eine solche Serie mit diesem dünnen Kader zu wiederholen? Für Scheunemann nur schwer vorstellbar.

Los geht es für den VfL gleich mit dem Derby am 25. August (Sonntag, 15 Uhr) gegen Fortuna Seppenrade. Und noch ein Nachbarschaftsduell dürfte die Fans elektrisieren: Im Kreispokal gastiert Senden am 4. September (Mittwoch, 19.30 Uhr) bei BW Ottmarsbocholt.