Wenn man zum ersten Mal Gäste einlädt und bei der nächsten Gelegenheit deutlich mehr kommen, dann können die Gastgeber so viel nicht falschgemacht haben. Das gilt im Besonderen für die Tischtennis-Verantwortlichen des SC BW Ottmarsbocholt. 2018, da feierte der „Internationale WTTV-Seniorenpokal“ an der Clemens-Hagemann-Straße Premiere, nahmen 110 Sportler aus halb Europa an den Altersklassenwettbewerben teil. Diesmal – Auflage Nummer zwei steigt von Freitag bis Sonntag (9. bis 11. August) – sind es sogar 130. „Eine enorme Steigerung, und das mitten in den Ferien“, freut sich BWO-Abteilungsleiter Bruno Rennack .

Organisatoren kompetent, Halle „fantastisch“

Offenbar hat sich in der Zwischenzeit in Spielerkreisen rumgesprochen, was der Westdeutsche Tischtennisverband schon vorher wusste: „Dass Ottmarsbocholt für diese Art von Turnieren genau der passende Ausrichtungsort ist“, wie es WTTV-Mann Günter Münnemann formuliert. Die Halle sei „fantastisch. Und mit Bruno Rennack sowie Gottfried Suntrup gibt es zwei extrem kompetente Organisatoren vor Ort.“ Kein Wunder, dass die Kooperation zwischen Verband und Verein auf fünf Jahre angelegt ist.

Wie 2018 ist das Feld erlesen: „Neun oder zehn Medaillengewinner bei der Veteranen-EM letztens in Budapest sind in Ottmarsbocholt am Start“, erklärt Münnemann. Darunter, wie im Vorjahr, die zigfache Welt- und Europameisterin Marianne Blasberg (Düsseldorf). Erfreulich: Fünf Herrschaften haben für den Ü 85-Wettbewerb gemeldet. Oft genug bleibe diese Altersklasse unbesetzt, weiß Suntrup.

90-jähriger Lokalmatador

Einer der ältesten Teilnehmer ist 90 Jahre jung und kommt aus der direkten Nachbarschaft: Gerd Schüttpelz (Westfalia Senden). Eine andere, international hochdekorierte Lokalmatadorin, Evi Ilves-Schalk (Union Lüdinghausen), 2018 dreifache Siegerin in Ottmarsbocholt, fehlt dagegen urlaubsbedingt. Die ersten weit gereisten Starter, eine Gruppe aus Schweden, nimmt Suntrup am Donnerstag in Münster in Empfang, abends steht das erste Training an.

Die Wettkämpfe beginnen am Freitag um 10 Uhr, tags darauf um 9.30 Uhr und am Finaltag bereits um 9 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Neu im Programm auf ausdrücklichen Wunsch der Sportler: die „Player’s Night“ samt DJ am Samstag, 20.30 Uhr.