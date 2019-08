Begrenzter Erkenntnisgewinn – VfL Senden bei Klub Mladost

Matthias Gerigk hat die Qual der Wahl. Im Erstrundenspiel am Donnerstag daheim gegen A-Ligist BW Beelen (19.30 Uhr, Sportpark) stehen dem neuen Spielertrainer des SC BW Ottmarsbocholt – unüblich für die Urlaubszeit – alle Mann zur Verfügung. Und auch die Stimmung dürfte nach den Kantersiegen über Bösensell 2 (6:0) und Vorwärts Hiddingsel (4:0) bestens sein. Beides sind – wie BWO – unterklassige Teams, klar. Aber: „Wir wollen auch Beelen schlagen und in die nächste Runde einziehen“, macht Gerigk deutlich. Und zwar mit einem ähnlichen Konzept wie in den jüngsten Testspielen: „viel Ballbesitz, mutig angreifen“. Auch wenn die Personalsituation bei Davaria Davensberg vor dem Gastspiel bei Portu Münster am Donnerstag, 19 Uhr, nicht die beste sei (im Wesentlichen kommen die zwölf Mann für einen Einsatz in Betracht, die am Dienstag beim 5:1 in Seppenrade vor Ort waren): „Ohne Wenn und Aber“ sei der Einzug in die zweite Kreispokalrunde Pflicht, erklärt Masen Mahmoud. „Wenn wir bei einem C-Ligisten nicht gewinnen, wo denn dann?“ so der Spielertrainer. Ob die Partie auf der Sentruper Höhe überhaupt stattfindet, war gestern allerdings nicht ganz klar. Portu fürchtet, keine elf Spieler zusammenzubekommen.