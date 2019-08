„Verdient verloren, aber trotzdem zufrieden“, gab Matthias Gerigk , Trainer von BW Ottmarsbocholt, seine Stimmungslage nach der 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen BW Beelen wieder. „Wir haben ein gutes Spiel gegen einen sehr guten Gegner gemacht. Meine Spieler sind natürlich enttäuscht, können aber dennoch sagen, alles gegeben zu haben.“

BWO, als B-Ligist Außenseiter gegen die eine Klasse höher spielenden Beelener, ging nach fünf Minuten in Führung, als Nils Schmauck einen Eckball von Frederik Volbracht per Kopfball ins Netz beförderte. Eine halbe Stunde lang hielten die Hausherren der folgenden Beelener Druckwelle stand und mit einer kompakten Leistung das 1:0. Ehe Marco Spliethove nach einem Fehler im Ottmarsbocholter Spielaufbau an den Ball kam und den überraschten Dennis Kerkenhoff im BWO-Tor mit einem sehenswerten 20-Meter-Fernschuss überwand. Daniel Beutel hätte die Gastgeber erneut in Führung schießen können, sein Drehschuss verfehlte aber knapp den langen Pfosten (44.).

Nach der Pause verlegten sich beide Teams verstärkt auf lange Bälle. Kerkenhoff vereitelte zwei gute Gästechancen (66./73.) und hielt sein Team damit im Spiel. Dann aber schlug der Favorit doch noch zu. Nach einem Freistoß der Beelener brachten die Ottmarsbocholter das Leder nicht aus ihrem Strafraum, im Durcheinander kam schließlich Leon Kammann an den Ball und überwand Kerkenhoff.

BWO: Kerkenhoff – Hibbe (74. Wiegert), Overbeck, Schmauck, Arnschink – Khazneh, Lindfeld, Gerigk, Cruz da Silva – Beutel, Volbracht (83. Klinger). Tore: 1:0 Schmauck (5.), 1:1 Spliethove (26.)., 1:2 Kammann (78.).