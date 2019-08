Im letzten Test bei Preußen Münster 2 hatte der VfL Senden noch zehn Gegentore kassiert, im Kreispokalspiel beim Münsteraner B-Ligisten Klub Mladost traf das Team von André Bertelsbeck nun selbst zehn Mal. 10:3 hieß es am Ende für den großen Favoriten aus der Landesliga, acht Mal hatten die Gäste alleine im ersten Abschnitt eingenetzt. Besonders Mittelfeldspieler Hendrik Heubrock und Stürmer Florian Kaling mit je drei Treffern konnten Selbstvertrauen tanken. „Da waren viele gute Aktionen dabei“, lobte Bertelsbeck das Sendener Angriffsspiel.

Die Defensivleistung seines Teams bereitet dem Trainer dagegen starke Bauchschmerzen. „Das waren drei vermeidbare Gegentore. Deshalb bin ich nicht zufrieden“, machte Bertelsbeck deutlich. „Wenn wir so am Sonntag in Deuten verteidigen, gewinnen wir keinen Blumentopf“, mahnte der Coach vor dem Liga-Auftakt. VfL: Brückner – Leisgang, Reckmann (46. Tjaden), Ve­ronelli, Berning – T. Castelle, Celebic (59. Schnetgöke), Heubrock, Frahman – Abed (46. Scholz), Kaling (59. Rosenberger). Tore: 0:1 Heubrock (10.), 0:2 Kaling (13.), 1:2 Reiners (15.), 1:3 Heubrock (17.), 1:4/1:5 Kaling (21./22.), 1:6 Abed (26.), 1:7 T. Castelle (31.), 1:8 Heubrock (36.), 2:8 Reiners (45.), 2:9 Rosenberger (63.), 2:10 Schnetgöke (65.), 3:10 Dibrani (67.).