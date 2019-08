André Bertelsbeck ist zu aktiven Zeiten (168 Regionalligaeinsätze, die meisten für Preußen Münster ) Verteidiger mit Leib und Seele gewesen. Man darf ihm also glauben, dass ihn bis heute jeder Gegentreffer wurmt. Das war auch am Donnerstag im Pokal bei Klub Mladost so. Klar, ein souveräner Sieg, zehn teils ansehnlich herausgespielte eigene Tore. Aber so richtig freuen mochte sich der Coach des VfL Senden nicht über den souveränen Einzug in die zweite Runde auf Kreisebene. Weil eben auch der B-Ligist drei Mal netzte. Also fordert der Trainer der Sendener, „dass alle bis Sonntag ihre Sinne schärfen“. Dann nämlich, um 15 Uhr, steht bei RW Deuten das erste Landesligaspiel an.

Zu viele Gegentore in der Vorbereitung

Und gerade in der Offensive hat der Neuling laut Bertelsbeck genug Power, um die Fehler in der eigenen Hintermannschaft, die sich wie ein roter Faden durch die Vorbereitung zogen, gnadenlos zu bestrafen. Wobei die vielen Buden, die der VfL zuletzt kassierte (allein zehn bei der Preußen-U 23) nicht nur der fehlenden Konzen­tration geschuldet waren: „Wir haben nun mal mit Philip Just und Philipp Plöger zwei Abwehrstützen verloren.“ Zudem fehlt verletzungsbedingt Jan Reickert.

Eine Abwehr komplett umzustricken, weiß Bertelsbeck aus eigener Erfahrung, sei etwas anderes, als beispielsweise einen Flügelspieler auszutauschen. Die gesamte Statik leide, wenn in der Defensive sowie im Aufbau nicht ein Rädchen ins andere greife. Was nichts über die Qualität der neuen Leute aussage, sondern schlicht Zeit brauche.

Apropos Neuzugänge: Luca Veronelli, Muhammes Batuhan Frahman, Fabian Schulte Althoff, Rückkehrer Georg Schrader sowie die A-Jugendlichen Tim Castelle und Max Leisgang seien potenzielle Startelfkandidaten. Das gelte aber ebenso für Joshua Dabrowski, Adrian Keßler oder Armen Tahiri, die (wie Schrader und Reickert) am Wochenende sämtlich verhindert sind.

Celebic und Brückner gesetzt

„Das Schöne ist ja, dass wir einen deutlich breiteren Kader haben als in der Vorsaison. Da kann und muss sich jeder immer wieder beweisen“, freut sich der Coach. Fest steht, dass Eldin Celebic, von Münster 08 gekommen und einer der Gewinner der Vorbereitung, am Sonntag im defensiven Mittelfeld beginnt. Und dass Johannes Brückner das Tor hütet.

Das Saisonziel? Laut Bertelsbeck „schwer zu formulieren. Die ersten Plätze scheinen an Kinderhaus und Mesum vergeben. Dahinter ist alles möglich, nach oben wie nach unten. Umso wichtiger wäre ein guter Start.“