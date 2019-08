Mit dem Ergebnis – 1:3 (1:1) bei Aufsteiger RW Deuten – hätte André Bertelsbeck noch leben können. Was dem Coach des Fußball-Landesligisten VfL Senden indes überhaupt nicht gefiel, war die Einstellung seiner Schützlinge: „Die Deutener waren von Beginn an bissiger als wir, deshalb geht die Niederlage absolut in Ordnung.“

Folgerichtig auch der VfL-Rückstand bereits in Minute fünf, nach einer Ecke für die Hausherren ließen die Sendener Till Goeke ungehindert einköpfen. Zwar fiel bereits kurze Zeit später der Ausgleich, Hen­drik Heubrocks von Dennis Bäumer verlängerte Hereingabe bugsierte Dennis Hubert ins eigene Tor. Doch es war ein kurzes Aufbäumen der Sendener.

Gäste noch gut bedient

„Irgendwie waren fast alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt“, stellte Bertelsbeck fest. Wobei die zuletzt eher wackelige VfL-Abwehr sogar noch rettete, was zu retten war. Nach knapp einer Stunde trotzdem das 2:1 durch Jonas Goeke, dem Moritz Noetzel wenig später den dritten Treffer für die Rot-Weißen folgen ließ. „Im Grunde kann Deuten es am Ende sogar noch sehr viel deutlicher machen“, räumte Sendens Trainer im Anschluss an das Match ohne Umschweife ein.

Und jetzt? „Hoffe ich auf Besserung im ersten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen die SG Borken. Wie man mit Leidenschaft ein Spiel erfolgreich bestreitet, haben sich meine Spieler ja von Deuten abschauen können“, so Bertelsbeck.

VfL: Brückner – Tjaden (62. Frahman), Reckmann, Schulte Althoff, Berning – Bäumer, Celebic, Heubrock (82. Leisgang), T. Castelle – Abed, Kaling. Tore: 1:0 T. Goeke (5.), 1:1 Hubert (8./ET), 2:1 J. Goeke (58.), 3:1 Noetzel (66.). Beste Spieler: Reckmann, Schulte Althoff.