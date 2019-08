Mit Teilnehmern aus Schweden, Norwegen, der Schweiz, den Niederlanden und Ungarn machte die zweite Auflage des „Internationalen WTTV-Seniorenpokals“ in Ottmarsbocholt ihrem Namen alle Ehre. Etwa 130 Teilnehmer boten drei Tage lang hervorragendes Tischtennis.

Gleich fünf vor kurzem in Budapest gekürte Europameister traten in Ottmarsbocholt an. Besonders gut besetzt war die Klasse der Seniorinnen 80. Mit Heidi Wunner, Regina Isern und Marianne Blasberg hatten alle Teilnehmerinnen Gold in Ungarn gewonnen. Blasberg (FTV Düsseldorf) ist mit 16 EM-Titeln, davon zehn im Einzel, Rekord-Europameisterin bei den Senioren. „Das Turnier ist eine sehr gute Vorbereitung für den Start in die Saison. Außerdem ist die Kameradschaft und Gemeinschaft hier wunderbar“, nennt Blasberg (85) die Vorzüge in Ottmarsbocholt. Seit 1958 ist sie aktiv und „möchte keine Sekunde missen. Tischtennis macht Spaß, hält fit und man hat unheimlich viele soziale Kontakte.“

Schüttpelz ältester Teilnehmer

Neben den Gästen aus halb Europa waren auch 13 Starter aus dem heimischen Tischtennis-Kreis Südmünsterland am Start. Alfons Högemann und Bernhard Kölsch vertraten den TuS Ascheberg, Michael Raffloer den Ausrichter BWO. Gerd Schüttpelz (DJK Westfalia Senden) war zwar sportlich nicht ganz vorne vertreten (dritter Platz im Doppel), der 90-Jährige erhielt aber einen Sonderpreis als ältester Teilnehmer. „Tischtennis hält lange gesund, man kann sich ohne Verletzungsgefahr richtig verausgaben“, erklärt der Routinier die Liebe zu seinem Sport.

Das Organisationsteam um Bruno Rennack und Gottfried Sundrup hatte sich breiter aufgestellt und auch auf Anregung der Teilnehmer ein paar Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr vorgenommen. So fand etwa die Party am Samstagabend diesmal direkt an der Halle statt. Das Catering übernahm ein externer Anbieter. „Alle 20 Helfer kamen diesmal aus der Tischtennis-Abteilung“, freute sich Rennack, der die „tolle Stimmung“ bei dem Turnier hervorhob „Wir sind sehr zufrieden, es hat unglaublich Spaß gemacht“, lobte Günter Münnemann, Vorsitzender Seniorensport beim WTTV, die Veranstaltung.