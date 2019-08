Für den A-Ligisten SV Bösensell kann die Saison beginnen: Im letzten Vorbereitungsspiel setzte sich der Vizemeister der vergangenen Spielzeit mit 5:0 (2:0) gegen den FC Münster 05 durch, der in der Serie 2018/19 Zehnter in der Parallelstaffel wurde.

„Wir haben bis auf 20 Minuten in der ersten Halbzeit eine gute Vorstellung gezeigt. Ich bin mit dem Spiel und dem Ergebnis zufrieden“, sagte SVB-Trainer Fabian Leifken . Der Gastgeber begann druckvoll und hatte in der ersten Viertelstunde den Gegner fest im Griff. Danach kam aber auch der FC besser ins Spiel und kombinierte sich einige Male bis an den Bösenseller Sechzehner durch. Das schmeckte Fabian Leifken nicht, der wieder mehr Engagement seiner Akteure einforderte. Und die Spieler taten ihm den Gefallen. Nach einem Eckball von Florian Bußmann nickte Christoph Hohmann den Ball zum 1:0 ein (42.). 60 Sekunden vor der Pause wechselte Bußmann wunderschön die Seite. Oliver Mersmann legte quer, sodass Till Leifken das Leder aus sieben Metern nur noch einzuschieben brauchte.

Nach dem Wiederanpfiff wechselte der SVB-Trainer nach und nach neun frische Akteure ein. Dadurch ging der Spielfluss etwas verloren. Dennoch schraubten Mersmann (61.), Bußmann (86.) und Patrick Sutholt (90.) mit ihren Treffern das Endresultat noch auf 5:0.