Ein Mal noch, es lief bereits die Nachspielzeit, schmiss sich Philipp Wilbers beherzt in den Schuss von Borkens Torjäger Bastian Bone , dann war es aus Sicht des VfL Senden vollbracht, das 1:1 (1:0) – ein Remis, das sich schon ein bisschen wie ein Sieg anfühlte, hatten die Hausherren nach Florian Kalings Rauswurf doch 70 Minuten mit zehn Mann auskommen müssen. „Klasse, wie die Jungs gefightet haben – gerade in der zweiten Hälfte, als die Kräfte aufgrund des hohen läuferischen Aufwands zwangsläufig schwanden“, so André Bertelsbeck.

Dem Coach des hiesigen Fußball-Landesligisten hatte nur die Anfangsphase – da war seine Elf noch komplett – nicht gefallen. „Da waren wir etwas zu zögerlich – vermutlich die Spätfolgen unserer schwachen Leistung vor einer Woche in Deuten“, so Bertelsbeck. Ausgenutzt hätte das um ein Haar SG-Offensivmann Dennis Grodzik, doch Johannes Brückner im VfL-Tor vereitelte die Riesengelegenheit.

Überharte Entscheidung

Dann die besagte rote Karte: Sinngemäß hatte Kaling seinem Gegenspieler vor einem Einwurf bedeutet, er möge sich doch bitte trollen. Im O-Ton klang das ein bisschen ruppiger, trotzdem: eine überharte Entscheidung. Richtig lag der Unparteiische wenig später, als er nach Luca Blankes Foul an Dennis Bäumer im Sechzehner auf den Punkt zeigte – und Rabah Abed sicher verwandelte.

Auch nach der Pause kamen die dezimierten Gastgeber zu Chancen, zwei Mal fand Bäumer in SG-Schlussmann Jason Rudolph seinen Meister. Überwiegend spielte sich das Geschehen jetzt aber in der VfL-Hälfte ab. Bereits sieben Minuten nach Wiederbeginn fiel der Ausgleich, von Hendrik Heubrocks Hacke war der Ball ungewollt zu Bone gelangt.

Trotzdem dürfte Borkens sonst so abschlussstarker Kapitän den Nachmittag nicht in bester Erinnerung behalten – was vor allem am Sendener Schlussmann lag, der einen Bone-Kopfball aus kürzester Distanz sensationell parierte. Auch für Patrick Reckmann, der im Abwehrzentrum Schwerstarbeit verrichtete, gab’s hinterher ein Sonderlob seines Trainers.

VfL: Brückner – Celebic, Reckmann, Schulte Althoff, Wilbers – Dabrowski (83. Tjaden), Heubrock – Kaling, T. Castelle (46. Leisgang), Bäumer – Abed. Tore: 1:0 Abed (35./FE), 1:1 Bone (52.). Rot: Kaling (20./Beleidigung). Beste Spieler: Brückner, Reckmann.