Er stehe „eigentlich nicht so gern im Mittelpunkt“, erklärt Johannes Brückner . Nun ja. Er hätte den wuchtigen Kopfball des Borkeners Bastian Bone aus nächster Nähe ja auch einfach passieren lassen können (wie vermutlich 14 von 15 Landesliga-Keepern). Hat er aber nicht. Mit einem irren Reflex fischte Sendens Keeper den Versuch des SG-Bombers aus dem Eck. Denn neben seiner Bescheidenheit zeichnen den jungen Mann eben auch sein beträchtliches Können aus – und ein gesunder Ehrgeiz: „Wenn es gegen Ausnahmekönner wie Bone oder den Kinderhauser Corvin Behrens geht, dann motiviert mich das schon. Dann sage ich mir: ,Du triffst heute nicht gegen uns.‘“

Doch zurück zu Brückners Eingangsstatement: „Klar freue ich mich, wenn ich ein bisschen was zeigen kann. Aber dass wir am Sonntag, in Unterzahl, Borken einen Zähler abgerungen haben, war vor allem das Ergebnis einer überragenden Mannschaftsleistung.“ Zum Team, auch das ist dem 21-Jährigen wichtig, zählten nicht nur die elf Mann auf dem Platz, sondern zudem die Bankspieler und die Trainer. Gerade mit Blick auf die eigene Position. Mit Björn Wilms und Niklas Henke, den beiden anderen Schlussleuten im Sportpark, verstehe er sich bestens, ebenso mit Torwarttrainer Christian Balke und Chefcoach André Bertelsbeck.

Lehrjahre in Babelsberg und Brandenburg

Das Umfeld, das gute Binnenklima: Auch deshalb habe er nach einem halben Jahr an der Bulderner Straße das Gefühl, „dass ich angekommen bin“. Es ist das vorläufige Ende einer wendungsreichen Reise. In jungen Jahren zog es Brückner über Nottuln und Osnabrück zum U 19-Regionalligisten Babelsberg und, im ersten Seniorenjahr, weiter zum Brandenburger SC Süd. Die Zeit im Internat vor den Toren Berlins sei so „cool“ wie „lehrreich“ gewesen, in der Senioren-Oberliga Nordost war er auf dem Sprung zum Stammkeeper. Mit 18.

Trotzdem hat es ihn dann zurück in die Heimat verschlagen: „Ich wollte nicht alles auf die Karte Fußball setzen.“ Also hat Brückner nach dem Abi ein Lehramtsstudium in Münster (Geschichte, Soziologie) begonnen und sich nach einem sportlich „verlorenen Jahr“ dem VfL angeschlossen. Bertelsbeck, wie seine Nummer eins Dülmener, hatte den Mann mit den tollen Reflexen „schon lange auf dem Zettel“. 2017 gab es erste Gespräche, Anfang 2019 klappte es dann – wie es scheint, zum Wohle beider Seiten.