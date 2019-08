Die B-Liga-Fußballer des SC BW Ottmarsbocholt haben am Sonntag, 15 Uhr, den VfL Senden 2 zu Besuch. Ganz genehm sei ihm die Ansetzung nicht, hat der neue BWO-Spielertrainer Matthias Gerigk unserem Redaktionsmitglied Florian Levenig verraten.

Ein Derby gleich zu Beginn: Toll, oder?

Gerigk: Geht so. Wir hätten das Match lieber verlegt. Erstens haben wir mehrere Urlauber in unseren Reihen. Und zweitens steigt am Samstag eine Beach-Party in Ottibotti, die der Junggesellenverein ausrichtet. Da sind ein paar der Jungs in der Organisation tätig. Leider haben unsere Freunde aus Senden darauf bestanden, am Sonntag zu kicken.

Auch eine Form der Motivation.

Gerigk: Genau so sehe ich das. Vielleicht können wir den Unmut über die Ansetzung ja in eine gute Leistung ummünzen.

Senden I pausiert am Sonntag. Haben Sie Angst, dass der VfL landesligaerbrobte Leute aufbietet?

Gerigk: Nein. Ich kann’s ja eh nicht ändern. Außerdem haben auch wir ein paar richtig gute Fußballer in unseren Reihen.

Wer fehlt denn?

Gerigk: Freddy Volbracht, Alex Hibbe, Nils Schmauck und Usama Khazneh.

Vier Startelfanwärter.

Gerigk: Richtig. Und dann müssen wir mal sehen, wie fit unsere Junggesellen sind.

Machen Sie am Samstagabend einen Kontrollgang bei der Beach-Party?

Gerigk: Natürlich nicht. Wir reden über Fußball im unteren Amateurbereich. Da muss jeder selbst entscheiden, wie viel er am Vorabend tankt. Im Übrigen ist das bei BW Aasee nicht anders als in Ottibotti. Da waren die Studenten am Wochenende auch schon mal unterwegs.

Die Vorbereitung war sehr ordentlich, richtig?

Gerigk: Definitiv. Vor allem das Pokalspiel gegen Beelen sowie die Tests gegen Ascheberg und in Rinkerode haben mir gefallen. Daher werden wir es auch gegen Senden mit Spielkon­trolle und Ballbesitz probieren. Ich gebe zu, dass der Schuss angesichts unserer Personalnot und der Spielstärke des VfL nach hinten losgehen kann. Aber das Risiko gehe ich ein.