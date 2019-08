Die Gäste kamen zu Beginn richtig gut aus den Startlöchern und setzten die Platzherren schon in der Anfangphase mächtig unter Druck. Während sie in der Defensive kaum etwas zuließen, kreierten sie im Angriff mehrere gute Tormöglichkeiten. Bereits in der neunten Minute wusste Lars Rückel eine dieser Chancen zu nutzen und brachte die SVB-Kicker mit 1:0 in Front.

Oliver Mersmann , der im Eins-gegen-Eins am gut aufgelegten SCN-Schlussmann Christian Greiner scheiterte und Nils Schulze Spüntrup kamen ebenfalls zu gefährlichen Torabschlüssen.

Nach 34 Minuten erlebte die Begegnung jedoch einen kleinen Wendepunkt. Nachdem Nils Schulze Spüntrup auf dem Weg zum Nienberger Tor am Trikot gezogen wurde, interpretierte Schiedsrichter Hendrik Schürmann die Aktion als Notbremse und zeigte dem Übeltäter die Rote Karte.

Folglich agierten die Bösenseller im weiteren Spielverlauf in Überzahl. Wer nun dachte, dass die Gäste den Druck weiterhin erhöhen und auf die Vorentscheidung drängen würden, sah sich getäuscht. Die SVB-Kicker verloren zunehmend den Faden, sodass das Spiel stattdessen in die andere Richtung kippte.

Zwar verbuchten die Gäste weiterhin vielversprechende Torabschlüsse, doch plötzlich fanden auch die Nienberger trotz Unterzahl immer besser ins Spiel. Insbesondere durch lange Bälle und Standardsituationen versuchten sie, die SVB-Defensive unter Druck zu setzen. Als es in der 62, Minute wirklich brenzlig wurde, war jedoch SVB-Schlussmann Tim Schölling zur Stelle: Im Eins-gegen-Eins parierte er stark und sicherte seiner Mannschaft damit die drei Punkte zum Saisonauftakt.

„Letztendlich ist der Sieg in meinen Augen zwar verdient, es war jedoch ein echter Krampf. Wir müssen daraus lernen und mitnehmen, dass wir in den kommenden Wochen mehr tun müssen, um unsere Spiele zu gewinnen“, sah Leifken nach dem Abpfiff noch Steigerungspotenzial bei seiner Mannschaft.