Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag (30. August bis 1. September) dreht sich in Bösensell wieder alles um die Nachwuchskicker. Wie schon im Vorjahr, startet am Freitag zunächst die eigene C-Jugend mit einem hochkarätig besetzten Turnier. Acht Mannschaften treten ab 18 Uhr in zwei Gruppen gegeneinander an. Der SVB stellt zwei Teams.

Am Samstag sind dann ab 9.30 Uhr zunächst die Jüngsten beim F-Junioren-Turnier an der Reihe. Ab 12 Uhr folgt der Wettbewerb der E-Jugend. Auch hier stellt der Gastgeber zwei Teams. Ab 15 Uhr will dann die D-Jugend mit zwei Mannschaften ihren Turniersieg aus dem Vorjahr verteidigen, was bei den starken Mannschaften aus der Region schon eine besondere Herausforderung darstellt. Das Endspiel ist für 18 Uhr geplant.

Um 16.55 Uhr bestreiten die Mini-Kicker, die noch kein Turnier ausrichten können, ein Einlagespiel.

Der Sonntag steht dann traditionell ganz im Zeichen von Spiel und Spaß rund um den Fußball. An unterschiedlichen Ständen können die Kinder aller Jahrgänge ihr Können unter Beweis stellen. Auch ein Soccercord wird wieder aufgebaut. Die Siegerehrung findet in der Pause des Meisterschaftsspiels der Zweitvertretung des SV Bösensell gegen den SC Gremmendorf statt.

Sportlicher Höhepunkt des Wochenendes wird um 15 Uhr das erste Heimspiel der ersten Herrenmannschaft des SVB gegen die DJK GW Albersloh sein, gegen die die Mannschaft von Fabian Leifken im Pokal vor drei Wochen noch verloren hat.

Aber neben dem Sport wird es auch viel Raum für Begegnungen geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kaffee-, Kuchen-, Würstchen- und Getränkestände laden nicht nur zur Stärkung, sondern auch zur Begegnung von Eltern und Angehörigen ein.